Una institució parisenca ofereix recursos pedagògics a l'alumnat català per estudiar l'holocaust

L'alumnat d'escoles i instituts catalans compta amb els recursos pedagògics del Memorial de la Shoah, una institució situada a París que es dedica a l'estudi de l'holocaust.

Els consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Justícia, Ester Capella, van signar un protocol de cooperació per tres anys amb el director d'aquesta institució, Jacques Fredj, amb el qual es vol millorar el coneixement de l'holocaust i dels genocidis per tal de prevenir les discriminacions, el racisme i l'antisemitisme a les aules. Les accions previstes s'adrecen a alumnes i docents de Primària, ESO i batxillerat, ja que la Segona Guerra Mundial i l'holocaust formen part del currículum oficial de Catalunya. També es dirigeix als estudiants de «batxibac», la doble titulació de Batxillerat català i francès.

A més de disposar dels recursos pedagògics del Memorial de la Shoah, dins l'acord es promourà una formació anual per a docents catalans sobre l'ensenyament de l'holocaust, viatges formatius per a professorat i personal tècnic a espais gestionats per l'ens parisenc, la preparació de materials i la difusió d'exposicions itinerants.

Bargalló va refermar el compromís del Departament d'Educació de tirar endavant polítiques de memòria històrica a les aules. «Volem ajudar a fer justícia perquè cap víctima no quedi a l'oblit i per acostar-nos, cada dia una mica més, al món de justícia, pau i llibertat que desitgem», va dir el conseller. En aquest sentit, el conseller va manifestar la necessitat d'ajudar a aquelles generacions que no van poder recuperar la memòria i va assegurar que «el sistema educatiu ha d'abraçar la memòria històrica perquè és una eina per construir una nova ciutadania, una nova societat formada per ciutadans lliures i compromesos, clau per a l'educació de les generacions futures».