Educació convoca 110 places d'oposicions per a inspectors

El Departament d'Educació de la Generalitat ha convocat 110 places d'oposició per a ingressar en el cos de la Inspecció pública. El procediment selectiu ha de començar la segona quinzena de gener de 2020, però, per participar-hi, cal inscriure's entre el 18 de novembre i el 5 de desembre.

La llista definitiva de professionals admesos i exclosos es publicarà el 14 de gener, després de completar el període de reclamacions. La fase d'oposició s'estructurarà en tres parts, en les quals es valoraran els coneixements pedagògics, d'administració i legislació educativa adequats a la funció inspectora, a més dels coneixements i les tècniques específiques per a l'exercici de la seva funció.



Recursos judicials

El sindicat de professors de secundària (Aspepc-SPS) atribueix la convocatòria d'oposicions al recurs contenciós administratiu que va guanyar al Departament d'Educació –al jutjat de primera instància, primer, i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, després– i va remarcar que arriba «després de gairebé 20 anys de no convocar concurs d'oposició a la Inspecció educativa». Aquestes 110 places, diuen, s'afegeixen a les 40 que es van convocar el març de 2017.

Després que la convocatòria d'oposicions fos oficial, Aspepc-SPS va escriure al seu web que, segons el TSJC, «el Departament actuava en frau de llei no convocant concurs-oposició a la Inspecció educativa i abusant de la figura de la comissió de serveis per a la provisió d'inspectors accidentals». El sindicat també indicava que el mateix tribunal va concloure que la Conselleria «no respectava els principis de mèrit, igualtat i capacitat que han de regir qualsevol procés de provisió de llocs de treball públic». Per tot això, els representants del professorat de secundària van apuntar que esperen «que en el futur no calgui arribar a la via judicial, perquè el Departament d'Educació respecti els drets laborals dels funcionaris docents».