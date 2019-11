Acaba el vuitè intercanvi amb docents de la població marroquina de Xauen

L'Associació ECCIT, una ONG gironina dedicada a la cooperació i la interculturalitat, ha rebut 25 docents de la població marroquina de Xauen en el viatge de tornada de la vuitena edició d'un projecte d'intercanvi que, les vacances de Setmana santa, va dur una delegació gironina al Marroc.

La iniciativa té el suport de la Federació d'educació de CCOO a Girona, els dos ajuntaments implicats i la Secretaria d'Immigració del Departament d'Educació, a més del seu homòleg marroquí. La setmana passada, les institucions gironines van rebre els visitants, que han participat en jornades formatives i tallers en centres com ara l'escola Àgora o l'institut Montilivi, on s'han reunit amb la comunitat educativa i les famílies magrebines que hi tenen fills escolaritzats. Tal com va informar el president de l'Associació ECCIT, Yasser Saadoune, l'última acció és una trobada entre els participants marroquins i catalans per debatre sobre les experiències viscudes i les diferències dels dos sistemes, «les realitats o problemàtiques socials, culturals i educatives amb què sovint convivim els professionals de l'educació».