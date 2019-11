Relació amb educació. La federació demana per carta i per tuit reunir-se amb Bargalló

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, estava convidat a assistir a la presentació de l'estudi «La contribució econòmica de les famílies al sistema educatiu públic català», però no hi va anar. Per això, la Fapac li ha fet arribar per correu un exemplar de l'informe, acompanyat d'una carta que va difondre a través de Twitter.

A l'escrit (datat el 8 de novembre), la federació deia que «segurament, per problemes d'agenda» al conseller «li va ser impossible poder assistir-hi» i que per això li enviava el document a la seu del Departament.

En la carta s'afirmava que la Fapac ha «intentat posar llum i dades a l'arrel del problema de la segregació escolar a Catalunya» i acabava demanant a Josep Bargalló que «ben aviat ens pugui rebre per poder començar a treballar plegats per solucionar les irregularitats a les que està sotmès el sistema educatiu públic català».

El mateix divendres, el conseller d'Educació va utilitzar el mateix canal per contestar el tuit que li va dirigir la Fapac, i ho va fer amb un concís «fem-ho». La resposta de la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes va ser aquesta: «Respongui a la carta formalment i quadrem agendes».