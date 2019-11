La Fundació Barça aposta per l'esport com a eina de convivència a Primària

Lluitar contra l'assetjament escolar a Primària és la finalitat d'un programa que la Fundació del Futbol Club Barcelona duu a terme en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat. El mètode impulsat per la fundació ara fa dos anys es basa en l'ús de l'esport com a mitjà per identificar i gestionar les emocions, a més d'afavorir l'empatia, la convivència i el respecte entre l'alumnat.

El projecte, que s'adreça a escolars d'entre 6 i 12 anys, preveu set sessions adaptades a les àrees de tutoria, educació física i artística; a més de formació específica per als docents i els equips directius, per al qual comptaran amb acompanyament pedagògic.

La Fundació FC Barcelona i la Conselleria d'Educació van presentar el programa dijous, en un acte durant el qual el conseller, Josep Bargalló, va explicar que «no volem centres que amaguin el conflicte: volem centres que expliquin a la família que són un bon centre perquè saben resoldre el conflicte».

D'altra banda, el conseller va recordar que el Departament d'Educació treballa per regular aspectes arquitectònics dels centres educatius per evitar l'assetjament, i també que aviat es tancaran unes instruccions i orientacions relacionades amb el pati que tindran en compte aquest problema.



Arquitectura i valors

Josep Bargalló va atribuir a dues raons els conflictes que es produeixen en els espais d'esbarjo: d'una banda, a la seva «configuració física», i de l'altra, a «l'activitat esportiva no entesa a partir dels valors»; sobre aquesta última, va considerar que «aquí és clau l'autoritat que té el Barça al país per imposar certs valors esportius».

Tant el sistema com els materials que s'utilitzen per treballar contra l'assetjament escolar han estat desenvolupats per la Fundació Barça i el Laboratori d'estudis sobre la convivència i prevenció de la violència de la Universitat de Còrdova (el grup d'investigació Laecovi).