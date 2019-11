Mercat d'intercanvi de joguines a l'escola de Sant Esteve de Guialbes

L'escola de Sant Esteve de Guialbes (Vilademuls) va participar en la Setmana de la prevenció de residus organitzant un mercat d'intercanvi. Els nens i les nenes, amb la col·laboració de les famílies, van portar diverses joguines i contes que ja no feien servir i ho van intercanviar per d'altres que ells mateixos van triar. El requisit era portar tres objectes, tot i que només se'n van poder endur dos cap a casa. L'escola va donar tot el material recopilat a una entitat de Banyoles que va organitzar una recollida de joguines. Una altra activitat feta durant la setmana del 16 al 24 de novembre va consistir en acumular al pati tots els residus en forma d'envasos generats a casa. Des de les aules, es va realitzar un treball de conscienciació per tal de fer reflexionar l'alumnat sobre la importància de reduir les restes que produïm.