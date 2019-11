El Museu del Joguet reivindica el valor educatiu de les col·leccions de cromos

«Tengui... falti!». Aquestes expressions, que es podria dir que formen part de l'argot dels col·leccionistes de cromos des de fa dècades i dècades, dona nom a la propera exposició temporal del Museu del Joguet de Catalunya, que s'inaugurarà divendres i reivindica el valor educatiu d'unes sèries d'imatges que, al llarg dels anys, s'han dedicat a les facetes més diverses. La idea de parlar-ne va sorgir d'estudiants de l'institut Ramon Muntaner, també de Figueres, que durant mesos han investigat profusament els àlbums de cromos catalogats al museu.

Es tracta, doncs, d'una exposició col·laborativa que parteix d'una proposta feta per alumnes de 12 a 16 anys. Sota la supervisió del seu professorat i amb l'ajuda dels diferents departaments del Museu del Joguet, aquests estudiants de secundària han estudiat àlbums que pertanyen tant a col·leccions públiques com privades.

Les noies i els nois també són els responsables del comissariat i la selecció de les peces que s'exhibiran entre el 29 de novembre i el 29 de març del 2020; així com han decidit la distribució dels espais, han redactat els textos que acompanyen la mostra, i han ajudat en els treballs de muntatge i elaboració dels materials de promoció.

A l'hora de presentar-ho, el museu remarca que «el projecte pedagògic que vertebra aquesta iniciativa neix de la voluntat de l'institut Ramon Muntaner de Figueres d'atendre l'alumnat amb notables aptituds»; un propòsit que fa que s'impliqui en accions que «volen anar més enllà de l'àmbit del centre educatiu i arribar a tota la ciutadania». En aquest mateix context –recorden–, el curs passat van dissenyar un itinerari literari que repassava les estades de Federico García Lorca a la capital alt empordanesa i la Universitat de Girona va editar un llibre ( Lorca a Figueres) que es va presentar al museu.



Ciència, cultura, oci

«Tengui, falti! Aprendre amb els cromos» presenta aquest material com «una de les manifestacions més singulars de comunicació de massa», que durant anys va ser una font de coneixement que podia «tractar temes tan diversos com la geografia, la botànica, la zoologia, la història, l'etnografia o la tecnologia»; a més, per descomptat, de tot allò relacionat amb l'oci del moment, ja que hi havia col·leccions sobre els equips de futbol o bàsquet i el món del cinema, entre d'altres.

A l'exposició del Museu del Joguet de Catalunya es podrà repassar l'evolució tecnològica, conèixer la fauna i les principals personalitats de la història, veure obres d'art fetes cromo, fer aproximacions a la multiculturalitat, recordar fites històriques com ara l'arribada a la lluna o fer «la volta al món en 320 cromos». Intercanviant alguna d'aquestes i altres peces, moltes generacions han dit allò de «tengui (tinc), falti (falta)».