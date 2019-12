El model pedagògic de les llars d'infants rurals de la Toscana s'apropa a Girona

L'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) Josep Pallach, de la Universitat de Girona, va posar el focus en els infants com a protagonistes de l'educació, tal com afirmava el nom d'una jornada adreçada a educadores i mestres d'infantil, a més de professorat de cicles formatius de la família professional de Serveis a la comunitat. A la matinal, que es va realitzar el dissabte 30 de novembre a la Facultat d'Infermeria i Medicina de la UdG, hi van assistir 130 docents gironins.

El professor Aldo Fortunati i la doctora Barbara Pagni, president i coordinadora, respectivament, de la institució pública Centro internazionale di ricerca e documentazione sull'infanzia Gloria Tognetti, de San Miniato (Toscana, Itàlia), van explicar les línies pedagògiques que les escoles rurals de la seva àrea d'influència apliquen a les llars d'infants.

Els experts van detallar que aquestes línies es basen en tres pilars fonamentals, el primer dels quals consisteix a fomentar oportunitats d'aprenentatge mitjançant un currículum flexible i fent que apareguin espontàniament a través de l'entorn de l'infant.

El segon pilar és donar confiança a la criatura a través de les oportunitats que se li ofereixen a l'escola bressol, a partir de la relació entre nenes i nens de diferents edats que es barregen en els grups de forma natural. D'aquesta manera i en un entorn controlat, s'atribueix als més grans una relació de responsabilitat i atenció respecte dels més petits.

El tercer pilar d'aquest model educatiu se centra a destinar el temps necessari perquè l'infant aprengui en diferents escenaris; tot aclarint que, per a les nenes i els nens de 0 a 6 anys, aquest no és el mateix que el dels adults ni és igual entre infants d'una mateixa escola.

Els responsables del projecte de San Miniato van detallar que es tracta d'oferir diversitat de tasques al llarg del dia que, sota la tutela dels educadors que intervenen de manera poc intensa, també es converteixen en oportunitats per aprendre sense haver de dependre d'un temps acotat per fer-les. A més, van explicar que es potencia la interrelació i la cooperació directa entre les criatures, ja que elles són les veritables protagonistes de la seva educació –tal com deia el nom de la jornada. Els ponents van remarcar que la confiança adquirida en aquestes etapes inicials de la vida, gràcies als aprenentatges i les habilitats que assoleixen, tindran una influència decisiva en el seu futur com a individus.

Des de l'ICE van destacar que, cada any, educadors d'arreu del món es desplacen fins a Itàlia per conèixer el model pedagògic de les llars d'infants de la Toscana.