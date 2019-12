Programa lecxit. Campanya per captar mentors que fomentin la lectura entre l'alumnat de primària

El 74% dels alumnes que han participat en el programa Lecxit, impulsat per la Fundació Bofill, tenien un nivell baix de comprensió lectora i, per tant, només podien localitzar la informació bàsica explicitada en el text i relacionar conceptes si aquest era senzill. Tres anys després, només el 19% està per sota del seu nivell. Són els principals resultats d'un programa que vol incidir en què un de cada set alumnes catalans no té prou comprensió lectora a l'acabar la primària. Per ampliar els resultats, l'entitat ha engegat la campanya «Comprendre la lectura, comprendre la vida» que busca el compromís de famílies i entitats per garantir oportunitats de comprensió lectora a tota la primària.

Lecxit ofereix cada any a 1.550 infants un espai on desenvolupar el gust per la lectura a partir del compromís de més de 1.500 voluntaris que ofereixen acompanyament durant tres cursos. Hi participen 213 escoles, biblioteques i entitats de 83 municipis.

Segons la Fundació Bofill, el programa demostra que, amb accions senzilles, es pot aconseguir millorar els resultats de comprensió lectora dels infants. Per la Fundació Bofill, l'escola garanteix aprendre la tècnica de llegir i en les proves de competències bàsiques es posa de manifest que un 14,3% dels alumnes té un nivell baix de comprensió lectora i un 20% més d'alumnes, mitjà-baix. Aquests nivells impliquen que els infants poden llegir amb fluïdesa, però no entendre el contingut i, per tant, alerten que això implica un rendiment baix en altres matèries, menys capacitat de concentració, dificultats per comprendre un mapa o llegir informació a la xarxa. Per això, des de la fundació demanen la implicació de l'entorn per fomentar el gust per la lectura. La campanya buscar incorporar voluntaris al programa, aportacions econòmiques per a la compra de lliures i promoure nous espais Lecxit en escoles, biblioteques o entitats que no en tinguin.