Tècnics en infantil alerten que només es convocaran un terç de les places necessàries

Un col·lectiu de tècnics especialistes en educació infantil (TEEI) va alertar dijous que l'administració preveu treure a oposició unes 740 places d'aquest rang arreu de Catalunya, un terç del nombre que, al seu parer, caldria per cobrir les necessitats reals de la feina.

Les oposicions tenen per objectiu, segons els especialistes, estabilitzar un sector que està en situació d'interinitat des de la seva creació, el curs 2004-2005. Per això lamenta que el Departament d'Educació no s'hagi posat en contacte amb ells per conèixer les seves necessitats. A banda, hi ha preocupació pel futur dels tècnics que no superin les oposicions. Actualment, afirma el col·lectiu, més de 1.000 persones treballen com a TEEI a Catalunya.

Una integrant de la Plataforma d'Interines tècnics especialistes en educació infantil, Sílvia Magriñà, va lamentar que aquest concurs d'oposició s'hauria d'haver fet «molt abans», quan la majoria dels afectats duien tres anys en situació d'interinitat. En aquest sentit, el col·lectiu recorda que l'article 70 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic especifica que «l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument similar s'ha de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys». Per això, Magriñà va considerar que les oposicions arriben «tard», a banda de «amb molt poques places».

Des del col·lectiu van assegurar que els TEEI no es neguen que hi hagi una regulació del sector, però Magriñà va criticar que la que es fa «no és la correcta». Per aquest motiu, la plataforma reclama que l'administració «paralitzi» aquesta convocatòria d'oposicions i es posi en contacte amb ells per negociar com ha de ser el procés. El grup professional alerta que estan disposats a arribar «on calgui» per aconseguir un «pla de consolidació» de les places «que s'ajusti a la realitat». I en aquest sentit afirmen que quan es publiquin les bases de la convocatòria la plataforma presentarà un recurs administratiu, així com que hi ha previst un calendari de «mobilitzacions continuades» en coordinació amb altres col·lectius d'interins de l'administració pública també afectats per «abusos en la contractació».



Preocupació per qui no aprovi

A banda, la plataforma tem pel futur de les persones en situació d'interinitat que no superin el concurs d'oposicions. Tenint en compte la xifra que aporta, aquesta incertesa s'estendria a més de 300 persones.

El col·lectiu de TEEI té la missió de donar suport a les aules de P3, on treballa «colze a colze» amb els mestres tutors i participa en l'elaboració de material didàctic i en l'observació del procés d'aprenentatge de l'alumnat, segons indica la plataforma en un comunicat.

L'agrupació assegura que els TEEI són educadors «de referència» per a l'alumnat, les famílies i el personal docent i, segons Magriñà, sovint «orienten i acompanyen» els nous docents de P3 perquè fa «més de deu anys» que treballen a la mateixa escola.