La primera avaluació destaca la reconfiguració del temps lectiu

En la mostra de trenta escoles que es van deixar acompanyar per impulsar una transformació intensiva dels seus centres, s'ha constatat que un 40% del temps lectiu s'ha reconfigurat. El 69% dels centres consideren que s'han produït molts o bastant canvis respecte el 2016, en diferents àmbits i dimensions. Un 80% dels centres han utilitzat les eines del protocol dissenyat per Escola Nova 21, principalment les visites i residències a altres centres impulsors. En canvi, d'altres com alguns instruments en línia no han s'han utilitzat. En un 71% dels casos, els centres educatius consideren que s'han assolit els objectius previstos per a aquestes eines.

Pel que fa als centres que han participat a les xarxes d'Escola Nova 21, en un 75% dels casos reconeixen que ha contribuït a orientar-los en la seva gestió del canvi. Un 24%, en canvi, diu que els ha ajudat «poc» i, per tant, és un dels aspectes que s'haurà d'analitzar més endavant.

Pràcticament la meitat han completat el procés de creació de la seva visió de centre i el 33% l'està duent a terme; és a dir, que estan elaborant el «producte final» de projecte per començar a impulsar canvis a l'escola o institut.

A més, el 72% dels participants asseguren que estan interessats a continuar fen trobades de xarxa, una dada que per als impulsors d'Escola Nova 21 vol dir que la política pública ha d'incorporar aquesta lògica de treball en xarxa al sistema.