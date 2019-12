Educació obrirà instituts escola a Olot, Palamós, Cadaqués i Ribes el curs vinent

El Departament d'Educació obrirà com a mínim 26 nous instituts escola el curs vinent. Cinc seran fusions entre dos centres i la resta, 21, seran ampliacions d'escoles de Primària. Entre els nous instituts escola hi haurà els d'Olot, Cadaqués, Palamós i Ribes de Freser. L'objectiu es donar continuïtat al projecte educatiu dels infants al llarg de totes les etapes obligatòries, lluitar contra la segregació escolar, millorar l'absentisme d'alguns instituts i afavorir la lluita contra el despoblament a les zones que es van veure afectades per la implantació de l'ESO. Per això, Educació estén el model, fins ara molt urbà, a zones rurals per ''revertir allò que la LOGSE va significar contra l'escola rural''. Així ho ha explicat el conseller Josep Bargalló, que ha assegurat que es podran tirar endavant fins i tot amb pròrroga pressupostària.

Els 26 nous instituts escola se sumaran als 53 ja existents i en total, el curs vinent, funcionaran 79 centres amb aquest model, que unifica l'ensenyament entre els 3 i els 16 anys en un sol espai físic. Els nous centres suposaran una oferta de 46 grups de primer d'ESO, distribuïts en projectes de dues línies a Primària i Secundària en 15 casos, projectes d'una línia a Primària i dues a la Secundària, en deu més, i en sis casos, es recorre a centres d'una sola línia en les dues etapes educatives.

D'aquesta manera, el Departament dona resposta a les demandes dels serveis territorials que han apostat per aquest model tenint en compte les necessitats d'escolarització en el temps, els projectes educatius de continuïtat i la realitat de la zona. Amb el nou model d'una sola línia es dona més flexibilitat que en alguns casos, obre la porta a l'institut escola de zones rurals com pot ser el de Sant Llorenç de Morunys, a les comarques centrals.

Pel conseller Josep Bargalló, el primer impuls dels instituts escola es va donar com a eina de lluita contra la segregació escolar i l'absentisme en centres d'alta complexitat però el Departament vol donar importància al despoblament de la població rural cap a altres municipis més grans i per tant ''revertir allò que la LOGSE va significar contra l'escola rural''. Per Bargalló, la LOGSE es va fer des d'un despatx de Madrid que no va tenir en compte aquestes àrees de territori ni tampoc les conseqüències que la reforma va tenir pels edificis i el professorat.

Per això, ha assegurat que tot i que considera que el model ''ideal'' –ha recordat que és el més habitual arreu d'Europa'', és el que compacta tot l'ensenyament obligatori en un mateix edifici i ha lamentat que la LOGSE ''ho va trencar''. Tot i reconèixer que les raons educatives són ''segurament encertades'', ha criticat que la llei no va preveure inversió en edificis, ni el desequilibri territorial que podia suposar. Per això, ha dit Bargalló, el Departament referma l'aposta per aquesta unificació que implica un projecte ''coherent'' entre les diferents etapes educatives i no un projecte ''únic''. Bargalló ha conclòs que ''si no fos una bona oferta, la concertada no ho faria''.

Bargalló no ha concretat el pressupost amb el qual es compta per tirar endavant aquest nou impuls als instituts escola però ha assegurat que és ''viable'' amb pròrroga pressupostària.

26 nous instituts escola repartits pel territori



A les Terres de l'Ebre, Tortosa obrirà l'institut escola El Temple, el cinquè d'aquests serveis territorials. A Tarragona, Coma-ruga i Cambrils són els municipis que es podran beneficiar d'aquests nous centres on s'aconseguirà una millor distribució de l'alumnat i s'evitarà que alguns dels alumnes arribin a casa molt tard.

Les comarques centrals són el territori que més instituts escola crearan. Seran set que se sumaran als cinc que ja hi ha repartits al Bages, Osona i Moianès. Seran a Folgueroles, a Hostalets de Pierola, Òdena, Hostalets de Balenyà, Sant Llorenç de Morunys, Piera i Sant Pere de Torelló. A Girona els instituts escola nous es faran a Olot, Ribes de Freser, Palamós i Cadaqués.

Als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental s'obrirà un nou centre d'aquesta modalitat a cada comarca. Es tracta de Vallromanes i Sant Cebrià de Vallalta, dos municipis d'uns 3.500 que fins ara no tenien oferta de secundària i que, per tant, els alumnes s'estalviaran els desplaçaments als pobles veïns. Al Vallès Occidental se'n faran cinc, a Sant Cugat del Vallès Terrassa, Sant Quirze del Vallès, Sabadell –el primer i en un centre de màxima complexitat- i Montcada i Reixac. Amb aquest impuls, deu de 22 municipis tindran instituts escola.

A les comarques de Barcelona, es crea un institut escola a Badalona i un altre a Santa Coloma de Gramenet, mentre que a Barcelona ciutat, el Consorci impulsa el Coves d'en Ciimany, al Carmel i deixa per més endavant l'institut escola de la Barcelona que havia suscitat el rebuig de les famílies. El president del Consorci, Josep González-Cambray, ha destacat que no es renuncia a donar resposta als reptes d'aquest barri però ha defensat que cal ''consens i acords'' per poder-los tirar endavant. El conseller, per la seva banda, ha assegurat que els preocupa que les famílies d'aquest barri ''fugin'' a la Secundària i que per tant, cal donar resposta a una situació que és ''insatisfactòria''.

Horaris saludables



Tal com ja fan els instituts escola impulsats el curs passat, els 26 nous centres que entren en aquest model el curs vinent implantaran horaris saludables i els alumnes podran dinar al centre entre les dotze del migdia i les dues de la tarda. Així ho ha explicat el secretari de polítiques educatives, Carles Martínez, que ha destacat que d'aquesta manera s'estalviaran que l'alumnat d'algunes zones hagi de dinar passades les quatre de la tarda.

Bargalló ha explicat que la conversió d'escoles en institut escoles permet que els alumnes d'ESO tinguin menjador. Ha recordat que abans de la LOGSE, en tenien, després es va passar a les cantines i en època ''de retallades'' es van deixar de fer aquestes cantines. El conseller ha reconegut que els instituts que es construeixen es fan amb cantina i que l'aposta del Departament és que els alumnes de Secundària puguin menjar-hi també.