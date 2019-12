L'institut d'Hostalric recull fons per a un programa de l'hospital Sant Joan de Déu

L'alumnat del cicle formatiu de grau mitjà d'Elaboració de productes alimentaris de l'institut Vescomtat de Cabrera, d'Hostalric, col·labora amb un programa solidari de l'hospital Sant Joan de Déu, «Hospital amic», a través de la venda de rocs de xocolata que han après a fer a classe. La setmana passada, els joves van vendre les primeres capses amb el seu producte –a 4 euros, 3 per al donatiu i un per cobrir les despeses– i avui hi tornen, al mercat setmanal de cada dimarts a Hostalric.

Habitualment, els alumnes que cursen aquests estudis d'FP elaboren productes que els permeten posar en pràctica allò que estudien i, alhora, ajudar a finançar el cicle. Aquest curs, però, han decidit destinar els diners a un projecte que millora les condicions de vida d'infants hospitalitzats.