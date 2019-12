Educació oferirà l'ensenyament de l'islam, el judaisme i l'evangelisme si la demanda ho fa viable

El Departament d'Educació oferirà l'ensenyament de l'islam, el judaimse i l'evangelisme en funció de la viabilitat de la demanda i de la itinerància del professorat com ja es fa ara en el cas de la religió catòlica, segons ha anunciat el conseller Josep Bargalló, aquest dijous. Bargalló ha afirmat que l'objectiu és "posar totes les religions en igualtat de condicions" i ha defensat que cal replantejar l'ensenyament confessional de la religió perquè l'escola pública és laica i perquè "la confessionalitat a l'aula és un altre element de segregació quan s'exerceix en l'àmbit curricular i lectiu". El conseller ha insistit a introduir una assignatura sobre cultura i fet religiós dins el currículum educatiu per apropar l'alumnat a la diversitat de creences des d'una perspectiva cultural i antropològica, una aposta que ara no és possible, ha dit, perquè s'han de cenyir a les directrius del currículum de la LOMCE.

La proposta de Bargalló és una assignatura en cultura i fet religiós i moral, una matèria que introdueixi l'alumne en el coneixement de la diversitat de creences i de la influència de les religions en el desenvolupament del pensament. Així ho ha exposat en l'acte 'L'aconfessionalitat al sistema escolar. Cap a un model d'educació laica', organitzat conjuntament per la Fundació Ferrer i Guàrdia i el Departament d'Educació.

El conseller ha argumentat que l'ensenyament d'una religió com a dogma o doctrina des d'un marc lectiu és una "opció contradictòria amb la concepció d'una escola mai segregadora i en cap cas dogmàtica". Bargalló ha resolt que l'escola del segle XXI "ha de tenir la laïcitat com a fonament i ha de fer de la seva no confessionalitat un valor".

Per a Bargalló, hi ha tres formes que poden permetre replantejar aquesta formació a Catalunya. La primera, seria a través de "l'establiment d'una República catalana amb un sistema educatiu basat en els valors humanístics, de respecte a totes les creences i de convivència des de la laïcitat pública"; la segona, aconseguir un "consens social" amb els representants de les grans confessions religioses, que permetés establir un marc propi en què la formació en cultura i fet religiós i moral suplís l'ensenyament confessional com a matèria curricular i lectiva . La darrera, una modificació de la normativa estatal.

Cap d'aquests escenaris és previsible a curt termini i per això, mentre no es doni alguna d'aquestes condicions, Bargalló ha assenyalat que s'han de cenyir a allò que diuen les directrius del currículum de la LOMCE i que obliga el desplegament del BOE. Segons el conseller, això vol dir que l'ensenyament de la religió, tant als centres d'educació infantil i primària com als de secundària, ha d'oferir-se des de les vessants confessionals catòlica, evangèlica, islàmica i jueva com a assignatura.

El conseller ha defensat fer "un pas endavant" per exercir una competència de la Generalitat en l'elaboració dels currículums i ha anunciat que oferiran l'ensenyament de l'islam, el judaisme i l'evangelisme a partir del curs que ve. El Departament no tanca la porta a fer-ho amb altres religions si una determinada comunitat o escola així ho demana. De moment, però, estan treballant en la possibilitat d'ensenyar l'islam. El Departament es troba en converses amb la comunitat islàmica de Catalunya per poder fer un pilotatge de cara al curs que ve. Aquestes formacions les impartirien professors del Departament, ha dit Bargalló.