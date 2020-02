«Escape room» sobre sexualitat a Salt

Alumnat dels instituts de Salt va participar la setmana passada en un escape room, a l'hora del pati, pensat per educar sobre la sexualitat. Una iniciativa de les responsables del Punt d'informació juvenil als centres d'educació secundària de Salt (Pices) que, davant la bona rebuda, l'àrea de Joventut de l'Ajuntament ja ha confirmat que utilitzarà en futures accions formatives.

L' escape room per formar en educació sexual es va organitzar vinculat al projecte anomenat Infovip, en el qual nou joves de tercer i quart curs de la secundària obligatòria actuen com a referents als instituts, dinamitzen activitats durant el temps d'esbarjo i informen la resta d'alumnes sobre temes d'interès.



Pont entre els joves i l'Ajuntament

De manera genèrica, aquestes noies i nois «infovips» fan de pont entre els seus companys i l'Ajuntament saltenc i, entre altres tasques, fan arribar campanyes informatives als centres educatius; com la darrera sobre educació sexual.

L'experiència va portar els estudiants a reflexionar i a aprendre sobre qüestions com ara l'homosexualitat o els mètodes anticonceptius. Per fer-ho, els organitzadors de l'activitat van idear una sèrie de preguntes relacionades amb el tema que es treballava, i que s'havien de respondre correctament per aconseguir les claus necessàries que obrien una sèrie de maletes i caixes que portaven fins a una darrera troballa.

Les responsables de la proposta es reuneixen tots els dijous a l'espai Satèl·lit Jove de Salt, des d'on avancen en les diferents temàtiques que preveuen tractar amb les noies i els nois i que van des de la sexualitat fins a la música o la moda, passant per les drogues, el racisme, l'alimentació o l'assetjament escolar.

Tal com va recordar l'Ajuntament ahir, el Pices es va posar en marxa el curs 2006-2007 amb la voluntat de descentralitzar el Punt d'informació juvenil de Salt i acostar-lo, cada setmana, als instituts del municipi.