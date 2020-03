«He comprovat que tots els meus alumnes poden entendre i parlar l'anglès prou bé»

Liam Fenlon és un estudiant universitari novaiorquès en pràctiques com a professor a l'institut Olivar Gran. Amb 22 anys, fa l'últim curs d'analítica comercial al Massachusetts Institute of Technology (MIT ) i ha impartit classes sobre ciència i energies renovables.

Liam Fenlon ha estat amb alumnes de l'últim curs de secundària obligatòria i de batxillerat de Figueres per tal de compartir la seva experiència amb ells, el funcionament del MIT i coneixements de ciències, matemàtiques i anglès. La seva presència, al gener, també ha permès que el professorat del centre conegui de primera mà la metodologia de l'Institut de Tecnologia Massachussetts i accedir als recursos educatius d'aquesta universitat nord-americana.

Com ha estat que des de Massachusetts vingui a Figueres?

Anteriorment, he participat en programes de pràctiques a Bèlgica i a Suïssa, gràcies al MIT, que ens ajuda a trobar oportunitats en altres països. Em venia de gust passar el gener en un altre país i per a mi venir aquí era perfecte, perquè m'encanta aprendre idiomes. Fa un any que estic aprenent espanyol i aquesta era una bona oportunitat per poder-lo practicar.

Ha vingut cada dia a l'institut?

Sí, he impartit unes vint hores de classe a la setmana.

A les classes, s'ha expressat en tot moment en anglès amb els alumnes?

Majoritàriament, sí, però als alumnes de Batxibac [doble batxillerat català i francès] els he fet les presentacions en francès.

Estudia el seu darrer any de carrera. Què ve després?

Aniré a treballar a Nova York, en un banc que es diu Macquarie, d'un grup australià, amb un equip especialitzat en inversions en energies renovables.

Vostè, un cop acabi la carrera, ja sap on treballarà. Aquí, en canvi, difícilment un estudiant mentre cursa la carrera pot saber on treballarà quan acabi.

Normalment, als Estats Units, els alumnes de la universitat participen en experiències professionals en empreses els estius. Jo, l'estiu passat, vaig fer les pràctiques a Macquarie.

Conèixer idiomes als Estats Units li obre portes?

Així és. En el banc en el qual treballaré, hi ha un equip que fa inversions a l'Amèrica Llatina i tots els membres de l'equip han de saber parlar espanyol.

És habitual al seu país aprendre l'espanyol?

Depèn, als Estats Units, en els estudis secundaris, la majoria dels alumnes tenen l'oportunitat de començar a estudiar un segon idioma, a part de l'anglès, però no és obligatori. No hi ha gaire gent que triï aquesta opció.

Què li diuen els seus pares dels seus viatges de pràctiques a Europa?

Bon voyage [riu]. El meu pare, pels seus negocis, també acostuma a viatjar bastant. La meva mare és consultora de la universitat. Jo soc el gran de quatre germans, dues noies i dos nois, i, com veus, amb quatre fills, els meus pares estan bastant ocupats. Tinc una germana de dinou anys; una altra de tretze, i un germà que en té disset.

A partir de la seva experiència a Suïssa i a Bèlgica, i ara a Catalunya, com valora el nivell d'anglès de la població?

A Suïssa i a Bèlgica es dona el cas que hi ha tres o quatre idiomes oficials. A Bèlgica, tenen el flamenc, el francès i l'alemany, i l'anglès es parla a tot arreu perquè és un idioma comú. I a Suïssa passa una cosa semblant, tenen el francès, l'alemany, l'italià i el romanx, i, a més, tothom parla perfectament l'anglès. Aquí, allò que jo he comprovat és que tots els meus alumnes de l'Olivar Gran poden entendre i parlar l'anglès prou bé. Crec que a ells els costa entendre'm una mica pel meu accent, perquè estan més acostumats a escoltar l'anglès britànic. El meu anglès és diferent del britànic.

Què ha fet en les estones lliures, mentre no estava fent classes a l'institut?

Soc ciclista. Formo part d'un equip ciclista del MIT i participo en competicions professionals. M'ha agradat molt poder sortir amb la bici i conèixer tota aquesta comarca.

Per on s'ha mogut amb la bici?

He fet diferents itineraris. I m'han encantat les muntanyes i els camins d'aquesta zona. A més, aquí he trobat companys professors molt amigables, que m'han ajudat molt.

Hi ha algun lloc que li hagi agradat especialment de la seva estada a Figueres?

He de dir que ha estat el Teatre Museu Dalí.