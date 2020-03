Pep Admetlla dirigeix un taller artístic basat en l'anatomia per a l'alumnat de l'escola Eiximenis

El cos és el punt de partida d'un treball de creació artística que l'alumnat de l'escola Eiximenis, de Girona, ha realitzat sota la direcció de Pep Admetlla. L'artista ha dirigit el projecte «Taller d'anatomia. La mà que pensa», que s'emmarca en el programa pedagògic d'Arquitectura i entorn del centre i s'exposa a les instal·lacions de Bòlit, Centre d'Art Contemporani a la plaça Pou Rodó.

El treball ha implicat els escolars de tots els nivells educatius de l'escola, des del primer curs de l'etapa d'infantil fins a l'últim de primària. El dibuix és el mitjà a través del qual els infants han expressat el resultat de l'exploració que han realitzat del cos humà, mitjançant l'observació i el diàleg. Tal com descriu la mostra, l'objectiu era «entendre el què i el com, i apropar-nos al "perquè"»; un perquè que –s'afegeix– també respongui a la pregunta de «què és allò que ens fa iguals» i, alhora, diferents. Una recerca que els estudiants han fet guiats per Admetlla a partir d'«analogies i de l'estudi de les parts amb el tot».

Seguint les directrius de l'artista, el taller desenvolupat a l'Eiximenis ha portat les nenes i els nens a fixar-se en l'arquitectura, en la seva estructura i les seves proporcions. L'activitat ha inclòs un treball de recerca que ha permès l'alumnat adonar-se de les diferències entre els cossos al llarg de la història de l'art i dissenyar-ne de nous. El resultat d'aquest projecte que, en paraules de Pep Admetlla, «té la voluntat d'apropar el smisteris del propi cos», es pot veure al Petit Bòlit, una nova línia de treball del Centre d'Art Contemporani de Girona, fins al 22 de març.

L'objectiu del Petit Bòlit és –tal com es detalla al seu web– és «mostrar diferents projectes d'arts visuals desenvolupats per escoles» de les comarques de Girona o «projectes educatius singulars vinculats a la pràctica artística». L'exposició, que es va inaugurar el 20 de febrer, es pot veure els dimarts i els dimecres de deu del matí a tres de la tarda, els dijous i els divendres també de dos quarts de quatre a dos quarts de nou del vespre, a més del cap de setmana –diumenge, només al matí.