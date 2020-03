Ajornada la selectivitat a causa del coronavirus

El Govern d'Espanya i les comunitats autònomes han acordat avui, a través d'una reunió telemàtica, modificar el calendari de les proves de Selectivitat. Segons fonts de la Conselleria d'Educació de la Xunta de Galícia, totes les parts coincideixen en el fet que no s'han de suprimir i que cal modificar el calendari per endarrerir tant la convocatòria ordinària com l'extraordinària.

A més, el Ministeri d'Educació, també ha convidat a les comunitats autònomes a realitzar propostes i ha avançat la creació d'un grup de treball per delimitar la mesura.



Plataformes digitals per fer activitats lectives



D'altra banda, el Govern català prepara diferents plataformes digitals perquè, a partir de la setmana vinent, es puguin efectuar activitats lectives amb tot l'alumnat. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la roda de premsa telemàtica d'aquest migdia, posterior al Consell Executiu.

La consellera de Presidència ha posat l'exemple dels espais «moodle» -programa de codi lliure que ja utilitzen diversos centres educatius, sobretot universitats-, o altre material online per garantir que totes les famílies hi tinguin accés. Budó ha assegurat que els docents estan "a plena disposició" del departament d'Ensenyament.