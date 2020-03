Deu claus per estudiar a distància en temps de coronavirus

Amb el tancament de les escoles, els instituts i les universitats d'arreu del país a causa del coronavirus, milions d'estudiants s'han quedat sense classes. Aquesta situació excepcional però, no és excusa perquè els més joves puguin dedicar tot el seu temps a jugar, mirar sèries, utilitzar les xarxes socials com a pur entreteniment o simplement, fer el gandul. Es pot seguir estudiant i aprenent però d'una manera ben diferent: a distància.

Per facilitar aquesta tasca, el grup de recerca Edul@b de la UOC ha elaborat un document amb 10 claus per poder estudiar des del lloc on s'estigui complint el confinament:

1. Cal seleccionar el sistema i les eines de treball més adequades en funció de l'edat de l'alumnat i que es puguin fer servir en els dispositius que ja utilitzen habitualment. És bona idea facilitar tutorials perquè a tothom, famílies incloses, puguin aplicar-les.

2. Organitzar l'alumnat. Els professors i professores han d'ajudar els seus alumnes a autoorganitzar-se amb consells sobre l'espai de treball a casa, a imposar-se una rutina que els ajudi o a establir mecanismes perquè identifiquin el començament i el final de cada activitat.

3. Redissenyar el curs. És aconsellable generar seqüències de treball clares que tinguin una durada específica i que els estudiants percebin l'acompanyament docent; per exemple, amb un vídeo d'inici, una videoconferència al final i un parell de missatges durant la setmana. Els espais de comunicació permanent (canal a Telegram, fòrum a l'espai digital, grup de Gmail€) també són d'ajuda, igual que assegurar-se de donar sempre resposta a cada alumne, i fer-ho pel seu nom.

4. Elaborar un conjunt d'activitats amb recursos didàctics que ajudin els estudiants a resoldre-les. Fer servir, tant com sigui possible, imatges, esquemes o mapes per a captar l'atenció dels estudiants i sorprendre'ls. Procurar que les activitats es divideixin en subactivitats curtes (d'entre 10 i 15 minuts) i animar-los a participar-hi.

5. Associar un conjunt de recursos a les activitats. Hi ha recursos oberts que estan disponibles en els diferents repositoris que les Administracions i altres organismes posen a la disposició de docents i altres usuaris.

6. Crear dinàmiques d'interacció activa en l'entorn virtual per a mantenir els estudiants connectats i motivats. Per a fer-ho es poden oferir eines que facilitin el treball col·laboratiu, com ara les aplicacions de Google. També és bona idea dissenyar algunes situacions síncrones, les imprescindibles, si són curtes i amb objectius molt clars.

7. Explicar el model d'avaluació que es durà a terme i els criteris d'avaluació. L'avaluació contínua facilita el seguiment dels estudiants i dona informació valuosa.

8. Generar presència social. Perquè l'alumnat no se senti sol, cal fer-li sentir que forma part d'una comunitat. Es poden crear espais d'intercanvi de missatges entre els mateixos alumnes i fins i tot entre les famílies.

9. Desenvolupar l'esperit crític dels estudiants respecte a la tecnologia. És important que s'adonin dels beneficis de l'ús de les tecnologies, però també dels riscos. Analitzar fake news, per exemple, els pot ajudar en aquest sentit.

10. Aprofitar l'avinentesa per a treballar col·laborativament amb els docents més propers. Intercanviar les pràctiques docents en línia, els recursos o crear un espai compartit al qual tothom tingui accés ajudarà a fer que l'ensenyament en línia sigui més efectiu.