El Govern sospesa donar el curs escolar per acabat pel coronavirus

Davant la gravetat de la crisi del coronavirus i la incertesa sobre la seva evolució el Govern d'Espanya comença a sospesar la possibilitat de donar per acabat el curs escolar 2019-2020 perquè els alumnes no tornin a les aules fins al setembre. La decisió no està presa, però és una possibilitat que l'Executiu té sobre la taula i que avaluarà en les pròximes setmanes amb la comunitat educativa. Aquesta mesura, que genera una gran expectació, s'analitzarà aquest dimecres a la reunió entre els responsables autonòmics i el ministeri d'Educació.

Encara que bona part dels centres educatius està tractant de pal·liar el confinament amb continguts de caràcter virtual, la veritat és que difícilment aquests materials poden esmenar l'assistència a les aules. Conscient que la durada de l'estat d'alarma, d'almenys un mes, suposa una gran sacsejada a la planificació del curs escolar i afecta, de ple, als estudiants que preparen les seves proves d'accés a la universitat, l'Executiu no descarta donar per finalitzat el curs aquest mes de març. Això implicaria que no hi hagués més classes ja fins al setembre.

La possibilitat l'ha apuntat la portaveu governamental i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, aquest dimarts a la roda de premsa després del Consell de Ministres. Ha explicat que la decisió definitiva l'hauran de prendre els departaments d'Educació i Universitats després de consultar la mesura amb la comunitat educativa. Montero no ha anat més enllà. Ha assenyalat que el Govern va prenent mesures de manera gradual i ha recordat que, en tot cas, ara la prioritat és mantenir el confinament per evitar una propagació de la pandèmia que posa a prova el sistema sanitari i econòmic de país.

De moment, aquest dimecres la mesura s'analitzarà en la reunió prevista entre la ministra d'Educació, Isabel Celaá, i els consellers autonòmics.

«És un tema que caldria estudiar, aquesta és una hipòtesi i l'estudiarem demà conjuntament amb el Ministeri i totes les comunitats», ha explicat avui el responsable d'Educació de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio. «Desitgem que no, nosaltres ara estem en l'escenari que les classes presencials es poguessin reiniciar poc després de l'11 d'abril, això és el que és desitjable, que les mesures que s'han adoptat tinguin èxit i que això sigui possible. Nosaltres no contemplem a hores d'ara aquesta possibilitat d'anar a setembre, encara que cal reconèixer que en aquesta crisi moltes coses que no contemplàvem han succeït», ha afegit, en una entrevista a Onda Cero