La UdG es prepara per finalitzar el curs a distància

La Universitat de Girona ha activat un protocol per seguir el curs a distància per si no es pot finalitzar el curs de forma presencial a causa del coronavirus. El vicerector de Comunicació de la UdG, José Antonio Donaire, ha afirmat que «el retorn es mesura en mesos» i per això la universitat s'ha dotat d'aquest sistema. De moment, els professors ja han començat a adaptar totes les assignatures perquè es puguin seguir de forma telemàtica.

També ha suposat un canvi en el sistema d'avaluació, com per exemple en el seguiment i puntuació de les pràctiques, els treballs de final de grau o les tesis doctorals. Donaire també ha detallat que s'està treballant per mantenir la recerca a distància.

El vicerector ha assegurat que aquest pas és «un repte» per al centre però que els pot oferir «moltes oportunitats de cara al futur». Per això ha demanat comprensió a tots els treballadors i alumnes de la universitat i ha recordat que «el sistema no-presencial suposa un esforç molt important» per a tothom. A hores d'ara, la UdG no descarta que el final de curs es pugui tornar a fer des de les aules, però si més no ha optat per adaptar el que queda d'any acadèmic per fer-lo de forma telemàtica.

De la mateixa manera, la universitat gironina també ha recordat que la biblioteca i la resta de serveis que ofereix la universitat hauran d'estar actius en la mesura del possible, però sempre amb el «teletreball com a sistema de funcionament laboral».