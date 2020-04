Les universitats reprenen les classes de forma virtual

Prop de 275.000 estudiants del sistema universitari català reprenen les classes aquesta setmana de manera virtual. Així es farà durant els mesos d'abril i maig, i s'està a l'espera de saber si es podrà fer algun tipus d'activitat presencial més endavant, a partir del mes de juny, en funció de l'evolució de la pandèmia i de les mesures que es dictin. En les últimes setmanes, les universitats han posat a disposició d'estudiants i professors diferents eines i suports telemàtics per poder continuar el curs. El Govern i les universitats segueixen treballant per preveure mesures d'avaluació en cas que no es puguin fer els exàmens de forma presencial. També estudien com examinar les pràctiques pendents.

Dimecres tindrà lloc una reunió entre el Ministeri i les diferents comunitats autònomes, i dijous hi haurà una trobada entre el Govern, les universitats i l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Coincidint amb la represa del curs acadèmic de forma no presencial, la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement ha posat en marxa un web amb informació actualitzada de l'àmbit de coneixement en relació amb el coronavirus. El web conté una relació sistemàtica i actualitzada de les mesures i iniciatives de les universitats, els centres de recerca i les grans infraestructures científiques de Catalunya en aquest àmbit.

Pel que fa a universitats, el web ofereix informació actualitzada sobre la docència online que faciliten les universitats a la seva comunitat, així com informació actualitzada relacionada amb el calendari acadèmic universitari, sobre les proves d'accés a la universitat i també sobre les convocatòries d'ajuts que afecten la comunitat universitària.

D'altra banda, el web recull tota una sèrie de recursos en línia oberts que les universitats han posat a disposició de la ciutadania en general per estimular l'aprenentatge a distància així com per respondre dubtes al voltant del virus.