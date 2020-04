Els estudiants podran passar de curs sense tenir en compte els suspesos

Els estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat i de Formació Professional podran promocionar i titular aquest curs, de manera excepcional, sense tenir en compte el nombre d'assignatures suspeses, com confirma una ordre del Ministeri d'Educació i Formació Professional publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

L'ordre, que recull els acords assolits pel ministeri que dirigeix Isabel Celaá i les comunitats autònomes en la Conferència Sectorial d'Educació de el passat 15 d'abril, estableix que la repetició de curs ha de ser "molt excepcional" per evitar que la pandèmia del 'coronavirus , que manté suspeses les classes presencials des del 16 de març, pugui "perjudicar" a l'alumnat afectat pel canvi a l'ensenyament a distància.

En aquest sentit, l'ordre ministerial signada per Celaá, que entra en vigor aquest dissabte, permet a les comunitats autònomes competents "flexibilitzar" els criteris d'avaluació, promoció i titulació "sense tenir en compte limitacions que afectin el nombre d'àrees pendents".

Fonts del Ministeri d'Educació necessiten a Europa Press que aquesta ordre "no modifica l'ordenament jurídic vigent" i pretén fomentar una avaluació "de manera global" de l'alumnat davant les circumstàncies "extraordinàries" d'aquest final de curs, amb més de vuit milions d'estudiants d'ensenyaments no universitaris seguint les classes a distància confinats a casa seva.

"Els estudiants passen de curs i la repetició es considerarà una mesura de caràcter excepcional, que s'adoptarà en tot cas de manera col·legiada per l'equip docent en funció de l'evolució acadèmica de l'estudiant durant el període previ a la suspensió de l'activitat lectiva presencial", assenyala l'ordre que estableix les directrius per al tercer trimestre del curs actual.

En el document, el Ministeri d'Educació admet que cinc comunitats autònomes (Andalusia, Castella i Lleó, País Basc, Madrid i Múrcia) han mostrat "la seva disconformitat" amb l'acord. En el cas d'Euskadi, perquè considerava que envaïa les seves competències. En les quatre restants, governades pel Partit Popular i Ciutadans, es reclamava a Celaá que fixés un criteri comú a tot Espanya per a la promoció i titulació aquest curs.

Algunes d'aquestes comunitats demanaven que el Ministeri d'Educació precisés el nombre mínim de suspesos amb els quals un estudiant podria passar de curs o aconseguir el seu títol aquest any. No obstant això, la ministra Celaá va assegurar la setmana passada en una entrevista a Europa Press que aquesta decisió no li corresponia perquè està establert en la vigent Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), aprovada el 2013 pel Partit Popular.

"No parlem de nombre de suspensos. És de nou el concepte d'un estat d'emergència que reacciona excepcionalment davant d'una situació excepcional, de crisi en el tema no només sanitari sinó social. Nosaltres no parlem de nombre de suspensos, les lleis hi són", va explicar Celaá en l'entrevista.



Flexibilitat general per avaluar

L'ordre publicada aquest divendres al BOE precisa que l'avaluació de l'alumnat de Primària i Secundària "serà integradora i col·legiada, donant prioritat a la progressió i consecució dels objectius generals establerts per a l'etapa i el desenvolupament de les competències corresponent davant de la superació dels criteris d'avaluació específics de cada matèria".

També es podran flexibilitzar els criteris d'obtenció del títol de Batxillerat, "basant-se en l'evolució de l'alumne en el conjunt de les matèries i la seva maduresa acadèmica en relació amb els objectius de l'etapa educativa i les competències corresponents", sense tenir en compte les matèries pendents.

A més, s'autoritza de manera general l'ampliació en un any del límit de permanència en Batxillerat d'aquells alumnes que s'hagin vist afectats per les circumstàncies d'aquest curs escolar marcat per la irrupció de la pandèmia i la suspensió de les classes a les aules.

La mateixa "flexibilitat" s'aplicarà en la Formació Professional Bàsica per aconseguir del títol de graduat en educació secundària obligatòria, i en el cas dels títols de grau mitjà i grau superior de Formació Professional, l'ordre estableix que s'atenguin "a principis generals d'adquisició de la competència general del títol i no de la superació de la totalitat dels mòduls formatius".

Una cosa semblant s'aplicarà en els ensenyaments artístics i esportius, on "els responsables educatius també poden autoritzar la modificació dels criteris d'avaluació dels alumnes" i ajornar les proves específiques d'accés fins "el moment en què les circumstàncies sanitàries ho permetin". També es flexibilitzaran els ensenyaments d'idiomes, igual que els programes del tercer trimestre d'educació d'adults.



"Identificar" als desconnectats



Totes aquestes mesures tenen l'objectiu de pal·liar la "brusca alteració del desenvolupament del curs escolar" que ha provocat "la situació d'emergència sanitària" a Espanya, amb especial atenció a l'alumnat més vulnerable per les condicions socioeconòmiques familiars, i aquells que han deixat de seguir les classes a distància durant el confinament.

Per això, l'ordre ministerial demana que els centres educatius identifiquin "a l'alumnat desconnectat o no localitzable" i preparin "plans específics de recuperació de l'enllaç escolar i de reforç" per ajudar a reincorporar a aquests escolars "a l'activitat educativa tan aviat com sigui possible".

L'ordre publicada aquest divendres al BOE apressa tant a l'administració com als centres a fer "un esforç especial per identificar l'alumnat que no té mitjans de connexió digital" i organitzar "els seus recursos de suport per a afavorir en la mesura del possible l'adequada atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus