Educació preveu obrir al juny les escoles dels territoris en fase 2 per fer acompanyament i tutories

El Departament d'Educació treballa per iniciar el proper curs amb "tot l'alumnat" però distribuït en més espais i amb la meitat de l'aforament per aula, cosa que requerirà de més docents. Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, a Ràdio 4, on ha afegit que és "prioritari poder tenir tot l'alumnat sempre", especialment els de zero a 12 anys. D'altra banda, ha dit que "abans de l'estiu les escoles obriran" i que ho faran al juny les de territoris en fase 2, situació que ha esperat que hagi assolit "tothom" al juliol si es manté l'evolució actual de la pandèmia. En canvi, ha explicat que encara no tenen informació suficient per saber si també es podran obrir llars d'infants, que sí que preveu que ho facin al setembre.

Bargalló ha explicat que Educació continua treballant per poder obrir les escoles al juny però que això s'haurà d'anar fent segons l'evolució de la pandèmia als territoris. Per fer-ho és necessari que el territori en qüestió estigui en fase 2 i quan així sigui s'obriran "per qüestions diverses". En primer lloc, per acompanyar els alumnes que canvien d'etapa però també per poder fer tutories "voluntàries" que permetin als docents establir en quina situació es troba l'alumne de cara a com ha de començar el proper curs.

"Al setembre sí que obrirem amb totes les condicions", ha indicat. En aquest sentit, la previsió és que una aula pugui acollir "per regla general la meitat dels alumnes que acollia fins ara" i per això es treballa "escola per escola" per saber quins espais tenen i quins es podrien habilitar per ser aules a partir del setembre. També caldrà adaptar els horaris d'entrada i sortida en alguns centres per evitar aglomeracions.

Aquesta manera de fer és essencial en l'etapa de zero a dotze anys i, tot i que es voldria per a tot l'alumnat en general, el conseller ha reconegut que amb alumnes més grans és "més plantejable fer algun tipus d'alternativitat". Tot i això, l'objectiu és arribar a tots: "Si anem millorant com ara fins al setembre hem de poder mirar de garantir escola per escola d'acollir tot l'alumnat sempre"

A banda de més espai, ha reconegut que caldrà "més professorat" i ha assegurat que cal tenir els recursos necessaris per fer-ho a través d'aportacions de la Unió Europea, de l'Estat i amb l'aixecament del límit de despesa.

En canvi, no ha pogut garantir que també puguin obrir les llars d'infants al juny ja que ha explicat que tenen especificitats que dificulten complir les distàncies de seguretat i necessiten tenir tota la informació per part de les autoritats sanitàries per decidir. El proper dijous hi ha una nova reunió entre consellers de les comunitats i la ministra d'Educació, Isabel Celaá, on ha esperat obtenir més informació al respecte.

Ha afegit però que la decisió no ha de ser només de l'escola sinó que calen "decisions comunitàries", en referència a habilitar un permís retribuït per cura de fills o habilitar altres espais que no són llars d'infants.

En canvi, sí s'ha mostrat optimista de cara al setembre: "Al setembre sí que veig les llars d'infants obertes sense problema, amb canvis amb nombre de nois o professorat" .

D'altra banda, aquest dimecres començarà la preinscripció escolar que es farà per primer cop, però "no per únic cop", de manera telemàtica. Bargalló ha posat sobre la taula que es moltes actuacions administratives que fins ara es feien de manera presencial passin a fer-se "sempre" de manera telemàtica. A més, ha garantit que tothom podrà fer el tràmit perquè es reserven quatre dies a la presentació física de les sol·licituds per a les famílies que no ho puguin de fer de cap altra manera.

Escoles i instituts oberts "tot l'estiu"

Bargalló ha confiat que al juliol "tothom estarà en fase 2" i per tant que les escoles hagin pogut anar obrint i es mantinguin obertes per a casals i altres activitats. "Les escoles quan obrin al juny hauran de mantenir-se obertes tot l'estiu per acollir aquestes activitats quan calgui", ha declarat.