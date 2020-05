La selectivitat s'allargarà un dia més per complir amb les mesures sanitàries recomanades. Serà finalment els dies 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats i centres de secundària. La decisió de realitzar les proves en quatres dies respon a la necessitat de fer una nova distribució de les franges horàries. Els propers dies es farà públic l'horari dels exàmens. A més, les proves per accedir als graus en Educació Infantil i Primària (PAP) s'endarrereixen i es faran entre l'11 i el 16 de juliol. Els exàmens per a més grans de 25 i 45 anys també canvien de data i es faran el 18 de juliol.

La definició del nou mapa geogràfic i territorial de la PAU 2020, en el qual s'hi està treballant, no es traduirà en què que cada alumne s'examini en el centre on cursa batxillerat, sinó que es treballa en una nova distribució de l'alumnat prioritzant criteris de proximitat per reduir en la mesura del possible els desplaçaments, tant d'alumnat com de professorat.

D'altra banda, des de divendres està obert el termini de matriculació a la convocatòria ordinària de la PAU, que s'allargarà fins al 15 de juny inclòs. Aquest termini serà excepcionalment el mateix per a l'alumnat de matrícula lliure que per als de segon de Batxillerat i per als de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). El procés de matriculació es fa al portal d'accés a la universitat.

