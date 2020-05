Comença la preinscripció escolar presencial amb cita prèvia i mesures de protecció

Les escoles i instituts catalans han començat la preinscripció presencial amb mesures d'higiene i de protecció per evitar contagis del coronavirus, com gel hidroalcohòlic o pantalles de separació a l'hora de fer els tràmits. El Departament d'Educació va obrir el procés de preinscripció per a l'educació infantil, primària i ESO de forma telemàtica el 13 de maig i ha rebut 103.452 sol·licituds en línia des que va començar el procés, segons dades d'aquest dimarts a les 12 del migdia. Ara s'hi afegeix la possibilitat de fer la preinscripció presencial fins aquest divendres, demanant cita prèvia als centres que les famílies escullin en primera opció per telèfon o per Internet.

Amb les aules buides per la pandèmia i el confinament, l'Institut Juan Manuel Zafra, al barri del Clot de Barcelona, ha obert les portes per atendre les famílies citades, dues cada quart d'hora, per a la preinscripció escolar. A l'entrada, han disposat gel hidroalcohòlic i també ofereixen mascaretes per als familiars que no en portin. També han col·locat una pantalla protectora per cobrir el personal d'administració i serveis durant els tràmits.

En el cas d'aquest institut, la majoria de famílies, unes 80, han fet la preinscripció en línia, que és l'opció prioritària. De forma presencial, s'han apuntat 13 famílies i totes acudiran al centre entre aquest dimarts i dimecres, tot i que el termini s'acaba divendres. "Les famílies han volgut fer el tràmit el més aviat possible", afirma el director de l'Institut Zafra, Carles Serra.

