Catalunya es prepara per obrir algunes escoles a partir de l'1 de juny

Els centres educatius en territoris en fase 2 obriran a partir de l'1 de juny amb assistència voluntària dels alumnes. El pla d'obertura de centres en fase 2 del Departament d'Educació, al que ha tingut accés l'ACN, estableix que l'aplicació "s'ha d'adequar a la progressivitat de l'arribada de la fase 2 a cada territori" i afegeix que els que ho puguin fer dilluns vinent -Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i Alt Pirineu i Aran- hauran de preparar l'obertura per a l'1 de juny "sempre a partir d'una gradualitat en l'inici d'activitats". En tot cas, no es podran superar els grups de 13 alumnes a primària i 15 a secundària. D'altra banda, els centres hauran d'elaborar durant el mes de juny un pla de contingència per al curs 2020-2021.

Educació constata que a partir de l'1 de juny, els centres ja no tancaran mentre calguin per a qualsevol finalitat educativa o comunitària. El departament remarca que és una prioritat atendre de forma personalitzada els alumnes que ho requereixin abans que acabi el curs, "amb la voluntat que tot l'alumnat tingui l'oportunitat d'assistir al centre en algun moment d'aquest final de curs". A més, apunta que després s'hi faran activitats d'estiu.

Perquè un centre obri caldrà que hagi arribat a la fase 2 de desescalada. Molts ho faran quan faltin deu o vint dies de curs, i per això es considera que s'ha de mantenir la docència telemàtica, perquè no hi ha "ni temps ni cap motiu organitzatiu o pedagògic" per suspendre-la. "Demanar als centres que revertissin la programació a la presencialitat seria un esforç eixorc i excessiu", conclou el departament en el seu pla, on s'afegeix que moltes famílies no voldran portar els seus fills al centre educatiu aquest curs i cal donar una alternativa sense que això impliqui una doble feina per al professorat.

El pla, que encara ha de ser aprovat pel Procicat, descarta obrir el menjador en aquest final de curs, i només es permetrà el transport escolar en casos específics i necessaris.

Els cursos que acaben etapa educativa o per preparar proves



Així, en les etapes d'infantil i primària s'ordena l'obertura en fase 2 per fer acció educativa presencial, sempre de caràcter voluntari en grups de 13 com a màxim, per als alumnes que acaben estudis primaris (sisè). No serà necessàriament permanent.

A més, també es preveu atenció personalitzada del tutor amb l'alumne o la seva família, una mesura "excepcional i no continuada", apunta el pla. Aquesta previsió es fa especialment per als sectors més fràgils socialment, per a l'acompanyament emocional dels que més hagin patit en el confinament o per a alumnes amb necessitat educatives especials. També s'hi inclouen els alumnes de l'àmbit rural més desconnectats. Educació també contempla l'atenció tutorial en grups reduïts en qualsevol curs o nivell si es creu necessari.

En aquesta etapa també hi haurà un espai d'acollida específic per a l'alumnat de 3 a 6 anys si els seus progenitors treballen fora de casa, en grups d'un màxim de 13 i en horari de 9 a 13 hores.

Els centres privats poden decidir obrir o continuar amb el tancament. En cas d'obertura, hauran de complir les mateixes indicacions que les escoles públiques i concertades.

Pel que fa als instituts, el batxillerat, la Formació Professional, la d'adults i les escoles d'idiomes, s'ordena l'obertura per fer acció educativa presencial en grups de 15 alumnes com a màxim per a estudiants que acaben etapa (4t d'ESO, 2n de Batxillerat, 2n CF, 2n d'ERE) o els que han de superar proves, com ara la selectivitat. Serà un retorn gradual, voluntari i amb horaris esglaonats, sempre mantenint la docència telemàtica. També es preveu atenció personalitzada en qualsevol curs i nivell, especialment l'alumnat més fràgil socialment i per fer acompanyament emocional.

Sobre les escoles d'educació especial, el departament admet que presenta moltes dificultats per poder obrir en fase 2, i indica que treballa en un pla específic per fer accions concretes abans que acabi el curs i perquè es pugui obrir de manera completa en el proper.

La prioritat és l'educació presencial el curs 2020-2021



El Departament assegura que la prioritat és obrir tots els centres i que l'educació sigui presencial durant tot el curs, però caldrà plantejar noves mesures organitzatives, "de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada centre". Hi haurà 13 alumnes com a màxim a infantil i primària i 15 a secundària i altres estudis.

Durant la primera setmana de juny, el departament trametrà les orientacions sobre l'aplicació d'aquestes mesures i condicionants perquè cada centre elabori abans d'acabar el mes un pla de contingència per al proper curs, amb noves fórmules organitzatives, que garanteixi el "màxim de presencialitat possible de tot l'alumnat en cada moment i prevegi alternatives complementàries d'atenció telemàtica". Aquest pla que haurà de fer cada centre haurà d'incloure també mesures en cas d'un hipotètic rebrot que obligui a fer algun tancament puntual de centres, en especial pel que fa a la garantir de la connectivitat de l'alumnat.

Mascaretes indicades per a professors



Com a annex, el pla del Departament d'Educació preveu qüestions com l´ús de mascaretes, indicada per als docents. En la resta dels casos, a partir dels cinc anys estarà indicada si no es poden mantenir les distàncies.

També estableix els requisits per poder assistir al centre escolar: no tenir símptomes, no conviure o tenir contacte estret amb algun positiu confirmat o amb algú amb símptomes els 14 dies anteriors i tenir el calendari vacunal al dia. Per als infants amb una malaltia crònica d'elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció, es valorarà de manera conjunta si és millor que vagi al centre o no. En el cas del personal docent no hi podran anar majors de 60 anys o amb malalties cròniques, ni tampoc dones embarassades.

Les famílies hauran de presentar el primer de retorn al centre una declaració responsable per garantir que entenen la importància de no portar nens que puguin estar malalts.

Els alumnes hauran d'estar a una distància d'entre 1 metre i mig i dos, i es recomana que el professorat i la resta del personal que estigui amb cada grup sigui sempre el mateix. En la mesura del possible s'evitaran els espais compartits, els canvis d'aula i els desplaçaments per l'interior del centre. Les entrades i sortides hauran de ser de manera esglaonada, en intervals de 15-20 minuts. Es recomana que els pares no accedeixin a l'interior dels centres.

Pel que fa a la higiene, caldrà rentar-se les mans en arribar i en marxar, però també després d'utilitzar el lavabo o anar al pati. Els professors també se les hauran de rentar abans i després de tocar aliments, abans i després d'acompanyar un nen al lavabo, de mocar un infant o com a mínim cada dues hores.

Caldrà que hi hagi diversos punts de rentat de mans, sabó dosificador i tovalloles d'un sol ús. Es recomana posar gel en punts estratègics, com accessos, al menjador o als passadissos.

S'haurà de ventilar els espais abans d'entrar i sortir, i tres vegades al dia, almenys durant 10 minuts. Si pot ser, es deixaran les finestres obertes permanentment. Es netejarà amb especial atenció en les zones de més contacte, o compartides entre diferents alumnes. Es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus