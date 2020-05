Les llars d'infants podran obrir en fase 2 amb un màxim de 5 infants per espai però en cap cas amb menors d'1 any

Les llars d'infants de territoris en fase 2 podran obrir amb un màxim de cinc infants per espai però en cap cas amb menors d'un any. Així consta al Pla d'obertura de centres en fase 2 de Departament d'Educació, al que ha tingut accés l'ACN, que concreta que Educació autoritzarà a les titularitats de cada llar, sigui pública o privada, la reobertura "sempre que confirmi el compliment de les mesures de prevenció sanitàries i d'higiene". A més, han d'adequar els espais i reorganitzar la llar per complir la ràtio establerta. En cas que amb aquestes condicions no es puguin atendre tots els alumnes que tenien matriculats abans del 12 de març, s'han de prioritzar els infants els progenitors dels quals hagin de treballar presencialment.

El document, afirma que les indicacions de les autoritats sanitàries sobre condicions de prevenció, higiene i seguretat en l'obertura i les consideracions dels experts en salut escolar en l'actual pandèmia i la prioritat de la garantia de la salut d'infants, personal i famílies, "obliga a una adequació dels espais i a la reorganització dels centres amb mesures específiques". La conselleria reconeix que aquestes "presenten una notable dificultat" en el cas de les llars d'infants i una "necessària disminució" del nombre d'infants que podrà acollir cada llar.

La reobertura de les llars d'infants deixa fora als nens d'un any perquè "és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del seu sistema immunitari".

