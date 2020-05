Els sindicats demanen la dimissió de Bargalló per voler reobrir centres sense pactar

Ustec-STEs, la Intersindical-CSC, el Sindicat Professors de Secundària, la UGT i la CGT han reclamat aquest dijous en un comunicat conjunt la dimissió del conseller d'Educació, Josep Bargalló, per la decisió de reobrir centres educatius en Fase 2 sense negociar-ho prèviament amb el sector.

Els sindicats han lamentat que, tot i la "importància" i "l'abast" de la proposta, el Govern no s'hagi assegut a pactar "ni amb les organitzacions sindicals ni amb la comunitat educativa", sense fer cas a treballadors i "als seus propis serveis de prevenció".

Aquesta "incapacitat de negociació" del govern català ha deixat "en vulnerabilitat" els treballadors, l'alumnat i la salut pública, segons els sindicats, per la qual cosa han demanat als centres educatius que no obrin les portes si no hi ha garanties de seguretat.

En el comunicat, han assegurat que el pla de retorn a les aules previst per Educació trasllada "totes les responsabilitats" a les direccions, en no proporcionar-los instruccions concretes sobre les mesures a aplicar contra contagis de coronavirus.

Així, sense un increment de les plantilles per cobrir la docència virtual i presencial, sense equips necessaris de protecció sanitària i sense una adaptació dels espais, segons el parer dels sindicats, resultaria una "irresponsabilitat" reobrir els centres educatius.

"És absolutament irresponsable no haver escoltat els representants dels treballadors i treballadores, quan des de l'inici del confinament ja prevèiem una sobrecàrrega de treball i demanàvem que es garantissin nomenaments extraordinaris que avui podrien servir per dur a terme aquesta tasca", han remarcat les organitzacions sindicals.

Per tot això, han demanat que "es reconsideri la decisió de reobertura dels centres educatius en els termes en què s'ha fet", per tal de garantir les condicions de seguretat.

