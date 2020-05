Prop de 150.000 alumnes es preinscriuen per al curs escolar 2020-2021

El Departament d'Educació ha rebut de moment un total de 149.644 sol·licituds de preinscripció per als estudis obligatoris de cara al proper curs escolar 2020-2021. Aquestes dades són a data d'avui provisionals, atès que els centres tenen fins al 5 de juny per seguir introduint les sol·licituds rebudes aquests dies o les que rebran d'alumnes que es preinscriuen fora de termini. Un total de 116.609 sol·licituds han estat tramitades de forma telemàtica, el que correspon 78% del total de peticions, en el que ha suposat una novetat d'aquest any en plena crisi per la pandèmia del coronavirus. La petició de preinscripció en escoles i instituts públics és d'un 77,3% dels casos davant del 22,7% que sol·liciten escolarització en centres concertats.

Per serveis territorials, la zona on hi ha hagut més preinscripcions ha estat la corresponent a la ciutat de Barcelona. El Consorci d'Educació de la capital catalana n'ha rebut 25.839. Després, el servei territorial del Vallès Occidental n'ha rebut 19.843, el del Maresme-Vallès Oriental 18.178, el del Baix Llobregat 16.907, el de Girona 16.849, el de Barcelona Comarques 15.970, el de Tarragona 13.248, el de la Catalunya Central 11.209, el de Lleida 8.339 i el de les Terres de l'Ebre 3.262.

El Departament d'Educació indica que l'any passat, en aquestes mateixes dates, s'havien registrat 143.371 peticions, que van pujar a 152.083 en acabar el recompte i afegir les sol·licituds presentades fora de termini.

Les sol·licituds en concentren majoritàriament a P3 i 1r d'ESO. En el cas de P3 perquè és l'edat on comença l'escolarització obligatòria i a 1r d'ESO quan es produeix el canvi de l'escola a l'institut.

Cal recordar que aquest dimecres 27 de maig comença la preinscripció per als ensenyaments postobligatoris de batxillerat, fins al 3 de juny. En el cas dels cicles de grau mitjà d'FP i d'arts plàstiques i disseny serà del 2 al 8 de juny, i del 10 al 17 en el cas dels cicles de grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny.

El 29 de maig es publicarà la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, i el sorteig del número de desempat tindrà lloc el 9 de juny. La llista ordenada definitiva es publicarà l'11 de juny i després de les assignacions d'ofici es publicarà la llista d'alumnes admesos i la llista d'espera, el 7 de juliol.

Els alumnes de segon cicle d'educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d'educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l'avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d'FP i d'arts plàstiques i disseny, entre l'1 i el 7 de setembre.