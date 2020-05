I com serà el proper curs escolar 2020-21?

A hores d'ara encara planegen molts dubtes sobre com serà el proper curs escolar 2020-21. Tot dependrà de com evolucioni la pandèmia de la Covid-19 i dels possibles brots que puguin aparèixer, especialment durant els mesos de tardor i hivern. L'obligat confinament ha obligat a canviar moltes pautes escolars i encara estan per arribars noves maneres d'actuar en l'àmbit escolar que de ben segur que no ens podem imaginar. Tot sigui per garantir la seguretat i la salut de tots els alumnes.

Aquestes setmanes de maig són les que es viuen de manera frenètica a les escoles i instituts per materialitzar les inscripcions escolars. Aquesta vegada no s'han pogut fer de manera presencial les tradicionales jornades de portes obertes als centres. El procés d'inscripció, telemàtic i presencial amb moltes mesures de seguretat, ja està en marxa i ara cal veure com afrontar l'inici de nou de les classes el curs vinent. El Departament d'Educació planteja que el proper curs els centres funcionin amb grups «reduïts» d'entre 12 i 13 alumnes a primària i de 15 a secundària. Així ho va explicar dies enrere el director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, a TV3, on va afegir que l'objectiu és «que tota la formació sigui presencial». És en els casos en què no hi hagi espais suficients per acollir aquest augment de grups, s'haurà de fer modalitat «híbrida», amb classes presencials i en part telemàtiques, que també s'havia barallat darrerament. Pel que fa al retorn el mes juny, va reiterar que l'objectiu és començar a obrir centres a la fase 2, però no per fer activitat lectiva.

Està clar que de momet res serà com abans i que s'hauran d'extremar moltes precaucions per evitar tant la propagació del virus com un possible rebrot. Així mateix, les escoles d'educació infantil de zero a tres anys obriran les seves portes a partir de l'1 de juny per poder acollir nens i nenes en una nova fase de desconfinament. Els centres educatius en territoris en fase 2 obriran a partir de l'1 de juny amb assistència voluntària dels alumnes. En tot cas, no es podran superar els grups de 13 alumnes a primària i 15 a secundària. D'altra banda, els centres hauran d'elaborar també durant el proper mes de juny un pla de contingència per al curs 2020-202.

De cara al setembre, l'objectiu sí que és poder iniciar el curs de manera presencial per a tothom. Això implicarà trobar més espais i més docents per acollir l'augment de grups a què les mesures de distanciament obligaran. Amb els criteris que estableixi la conselleria, cada centre haurà de fer el seu propi pla de desconfinament.

Així mateix el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, va dir també al 3/24 que cal evitar pensar que els centres educatius puguin obrir i reprendre l'activitat educativa «automàticament» un cop els territoris vagin entrant en fase 2. Així, i com ja havia fet Educació, va afirmar que l'objectiu no és obrir les escoles per tornar a l'activitat lectiva i que les activitats que s'hi puguin fer hauran de garantir totes les mesures de seguretat. En aquest sentit, va fer referència al fet que cal un «bon pla de desconfinament», que haurà de passar pel Procicat, i va explicar que la seva aplicació té «un procés», «unes prioritats» i ha de contemplar les incerteses que existeixen.