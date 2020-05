La UdG ofereix aquest estiu 30 cursos oberts a tothom

«Et preparem per a la cursa de la teva vida». Aquest lema que utilitza la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per als seus màsters i postgraus també es fa extensiu a l'oferta formativa dels cursos d'estiu. Una imatge d'una pista d'atletisme fent el paral·lelisme entre l'atleta que es prepara per una cursa i l'estudiant que es prepara per excel·lir en el món laboral resumeix perfectament l'objectiu de la programació formativa d'estiu. Aquest any s'ofereixen fins a 30 cursos que estan oberts a tothom sense necessitat d'haver estudiat a la UdG. A més, donades les actuals circumstàncies sanitàries, un altre fet destacat és que no caldrà desplaçar-se físicament a cap facultat sinó que el contingut s'oferirà de manera virtual a través de la plataforma ZOOM.

Aprofita aquest estiu per formar-te sense necessitat de sortir de casa. Des de la Universitat de Girona ens animen a posar-hi la motivació «i nosaltres ens en cuidem de la resta». Seguint amb la imatge de la pista d'atletisme, ara està buida però «no cal que la trepitgis per continuar preparant-te per a la cursa de la teva vida», ens encoratgen des de la UdG.

L'oferta formativa dels cursos d'estiu que es posaran en marxa a finals del mes de juny és molt variada. Entre les novetats destaquen, el curs «Respect» que es converteix en el primer taller de gòspel online tribut a la cantant Aretha Franklin; el de «Lettering i Cal.ligrafia» i «Introducció al coaching amb cavalls» per descobrir una nova manera de col·laborar amb els cavalls.

Hi ha alguns cursos molt lligats a l'actualitat i la realitat, com el que porta per títol «Principals Epidèmies i altres Problemes de Salut en Crisis Humanitàries: Descripció i Estratègies de Resposta» per aprofundir en saber donar resposta operacional a aquests problemes. I qui tingui inquietuds en el camp de la ciència es presenta molt suggerent el curs «Desxifrant l'Univers: el Poder Irracional del Pensament». Igualment cal destacar el curs «La intel·ligència emocional a l'aula: el mètode La Granja de Peluix», que dona eines i recursos als i les mestres amb un novedós mètode per tal que l'experiència d'aprendre vagi més enllà d'uns continguts i uns procediments.

El contingut dels cursos d'estiu inclou diferents disciplines i matèries en el terreny de la música, la divulgació, el coneixement, la literatura, la història i moltes altres. Els estudiants de la UdG podran reconèixer 1 crèdit ECTS per a la realització de qualsevol d'aquests cursos.

Tots els cursos, les condicions i els terminis per fer la matrícula es poden consultar al seu web.