CNTEC arriba a Girona amb nous cicles formatius oficials

CNTEC Education obre les seves portes a la ciutat de Girona per oferir una important novetat en el marc de la Formació Professional ja que impartirà els seus cicles formatius en l'àmbit sanitari i sociosanitari.

És un centre de formació que ha anat creixent amb els anys i ara torna a la base dels seus orígens: la Formació Professional. Sota el tutelatge de CEDESCA, CNTEC va néixer l'any 1988 per especialitzar-se en formació a mida per empreses: el seu objectiu no era estructurar un catàleg de formacions diverses, sinó que, segons l'especialitat i necessitats de l'empresa, es dissenyava una formació a mida. Així es va acompanyar el creixement de grans empreses que segueixen perdurant a dia d'avui. Sense abandonar del tot aquesta línia, ara es vol potenciar des de CNTEC la formació professional reglada amb noves especialitats i títols propis, obrint un nou centre a Girona.

Al llarg de la seva història, gairebé quaranta anys en l'àmbit de la formació, han tingut molts i moltes alumnes del Gironès, Alt i Baix Empordà i la Selva que s'han desplaçat fins a Barcelona per titular-se en les seves especialitats. Ara són ells que, amb el nom de CNTEC, antic Centre de Noves Tecnologies i com a membres de CEDETEC Group, busquen impartir una formació de proximitat amb les noves instal·lacions de Girona.

Girona forma part del pla d'expansió de CEDETEC Group, on pertany CNTEC, experts des de 1988 en la formació professional del sector informàtic, sanitari i sociosanitari. Des del seu origen, el seu objectiu ha estat sempre el d'oferir una formació de qualitat, tant en l'àmbit reglat com no reglat. Treballen per desenvolupar una formació pràctica i vocacional. Les seves especialitats en l'àmbit sanitari i sociosanitari són de servei i, per tot servei, és imprescindible potenciar els valors. Treballar aquests valors és l'essència de la seva formació, on tots són agents protagonistes: alumnat, professorat, direcció, titularitat i administració. Són uns vocacionals de la formació, que amb l'experiència de CEDESCA i gràcies a l'online han descobert el valor de la proximitat.

Poden assegurar que la formació de proximitat és més eficient. Per aquest motiu, CNTEC vol arrelar-se a Girona presentant una potent oferta de formació professional reglada amb noves especialitats i títols propis. Juntament amb la forma presencial a la seu de CNTEC de Girona s'oferiran els cicles de CFGM Farmàcia i Parafarmàcia, CFGS Higiene Bucodental, i un curs d'Auxiliar Tècnic/a en Veterinària. Aquesta formació està plenament avalada per una experiència de més de 30 anys en el sector de la formació professional en l'àmbit sanitari i sociosanitari.

Els cicles professionals són de vital importància, ja que faciliten la incorporació laboral dels alumnes, i fer-ho de la mà d'aquests professionals és una garantia de futur. La seva oferta formativa s'adapta a les necessitats del món laboral i més en els temps que vivim actualment. Per aquest motiu, prenen especial importància els cicles sanitaris i sociosanitaris. A més de la formació presencial a la seu de CNTEC a Girona, també s'ofereixen cicles amb titulació oficial que tenen la modalitat online amb reforç.

Els cicles que es fan amb aquest sistema són: CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria, CFGM Emergències Sanitàries, CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, CFGS Dietètica, CFGS Documentació i Administració Sanitàries i CFGS Integració Social.

Aquesta modalitat consta d'una part de formació online, a través d'una innovadora plataforma virtual, que es pot complementar de forma opcional per l'alumne amb unes classes de reforç presencial amb professors especialistes de cada àmbit, per acabar de consolidar els conceptes i resoldre tots els dubtes de forma presencial.

El proper 5 de juny a les 17.30 h es portarà a terme un Webinar Informatiu a mode de jornada de portes obertes virtuals per donar a conèixer l'escola i la seva oferta formativa de la mà del seu director, Xavier Asensio. Des de la titularitat us conviden a conèixer CNTEC! Les inscripcions es poden fer en aquest enllaç.

Properament els podreu trobar a les noves instal·lacions del c/ Carles Rahola, n. 6-10 i obtenir més informació al seu web.