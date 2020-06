Educació fixa el 15 de juliol de límit per saber el nombre de professors i disponibilitat d'espais per al curs vinent

El Departament d'Educació fixa el 15 de juliol com a data límit per saber quants professors nous s'hauran de contractar i amb quina disponibilitat d'espais comptaran per reconvertir-los en aules per al curs vinent. El conseller Josep Bargalló ha avançat que caldran "molts" professors però assegura que és agosarat donar ara una xifra.

El Departament treballa amb la resta d'administracions per trobar espais nous, ja siguin municipals, públics o també privats. La voluntat és que el 100% de l'alumnat torni a les aules en l'horari habitual i prioritzaran, sobretot, l'ensenyament obligatori.

En algunes escoles, preveuen que s'hagi d'ampliar l'horari d'entrada perquè sigui esgraonada i fer torns al menjador.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus