Educació ofereix recursos per atendre les emocions de l'alumnat que torna a l'escola

El Departament d'Educació ha creat un nou espai web que ofereix al professorat i als equips directius dels centres un seguit de recursos i orientacions per tal d'atendre les emocions de l'alumnat en la tornada a escoles i instituts després del tancament obligat per la covid-19. El web, que s'inscriu al portal de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), inclou diversos apartats segons els temes que s'hi tracten: atendre les emocions, neuroeducació, dol i pèrdues, les famílies, l'alumnat, l'educació no formal en el retorn dels infants i joves, i recursos.

El principal objectiu d'aquestes orientacions és permetre als docents planificar una estratègia en el retorn dels alumnes al centre educatiu i a totes les activitats en què estan acompanyats per adults suggerint la creació d'espais de trobada i dinàmiques de retrobament.

Les orientacions també pretenen facilitar que el professorat pugui identificar l'alumnat amb necessitat d'especial acompanyament i possibilitar l'atenció a les necessitats emocionals dels alumnes en procés de dol. S'inclouen, per exemple, recursos per tal que els docents puguin escoltar i recollir les preguntes i inquietuds dels infants i joves, i identificar així les necessitats relacionades amb el dol. Altres orientacions que també s'ofereixen són sobre com crear equips de referents entre l'alumnat i dinamitzar els grups de suport entre iguals, o sobre com planificar les reunions amb les famílies.

En el nou espai web s'hi recullen un seguit de vídeos amb les reflexions d'experts de diferents àmbits relacionats amb la pedagogia, la psicologia, l'orientació, directors de centres educatius, i membres del Consell Escolar de Catalunya. Així, hi podem trobar des de consells del pallasso Tortell Poltrona -VII premi Marta Mata de Pedagogia de l'associació Rosa Sensat-, les recomanacions del secretari del Consell Escolar de Catalunya, Jordi Rodon Cuixart, o les orientacions del coordinador del grup d'Emergències Psicosocials del Consorci d'Educació de Barcelona, Juan Carlos Barroso, entre molts d'altres.



Elements de reflexió

A més d'aquests vídeos, també es pot accedir a guies, documents i altres materials que ajudaran als centres a gestionar l'impacte emocional que suposa per als alumnes i les seves famílies el retorn a les aules. En aquest apartat, per exemple, es poden trobar enllaços a la guia "Covid-10: protegir la salut a les aules" editada per l'UNICEF, o a altres recursos en línia publicats pel Departament d'Educació sobre la gestió del dol o sobre l'aprenentatge socioemocional lúdic en entorns familiars i educatius.

Finalment, en el web també es plantegen diferents elements de reflexió al voltant d'aspectes com l'organització del retorn en equip, la preparació dels espais, els diferents tipus d'acompanyament o la figura del docent com a persona de referència per als alumnes.