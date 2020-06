USTEC-STEs demana 44.500 docents més per reduir ràtios a 10 alumnes a infantil i 15, a primària i secundària

Alumnes de 6č de primāria de l'escola Joan Reglā de Bāscara fent cua per desinfectar-se les mans abans d'entrar al centre el 12 de juny

El sindicat USTEC-STEs (IAC) demana al Departament d'Educació que redueixi les ràtios a un màxim de 15 alumnes per classe a primària i secundària i de 10 a infantil, per reduir el risc de contagi del coronavirus el curs que ve.

Per aconseguir aquestes ràtios, el sindicat calcula que caldrien 19.500 mestres més a primària i infantil i 25.000 docents més a secundària; en total, 44.500 a l'escola pública. USTEC-STEs aposta per la jornada compactada per reduir els desplaçaments i temps de presència a l'escola i demana que el servei de menjador es presti amb una gestió pública.

"Volem un setembre a les escoles, amb educació presencial i no telemàtica, i la màxima seguretat", ha afirmat el portaveu, Ramon Font, en roda de premsa aquest dilluns.

