USTEC-STEs demana contractar 44.500 docents més per començar el nou curs

El sindicat USTEC-STEs (IAC) demana al Departament d'Educació que redueixi les ràtios a un màxim de 15 alumnes per classe a primària i secundària i de 10 a infantil, per reduir el risc de contagi del coronavirus el curs que ve. Per aconseguir aquestes ràtios, el sindicat calcula que caldrien 19.500 mestres més a primària i infantil i 25.000 docents més a secundària; en total, 44.500 a l'escola pública. USTEC-STEs aposta per la jornada compactada per reduir els desplaçaments i temps de presència a l'escola i demana que el servei de menjador es presti amb una gestió pública. "Volem un setembre a les escoles, amb educació presencial i no telemàtica, i la màxima seguretat", ha afirmat el portaveu, Ramon Font, en roda de premsa aquest dilluns.

USTEC-STEs demana "consens" amb els sindicats de cara al retorn a l'escola el setembre, a diferència del que ha passat aquest juny, segons Font. "El Departament d'Educació va dissenyar un pla d'obertura inaplicable, que ha resultat ser un pla de tancament, perquè a les escoles pràcticament no s'hi ha anat", ha criticat. El sindicat exigeix a la conselleria que constitueixi un espai de seguiment a partir d'ara de la crisi educativa.

El sindicat assegura que la crisi de la covid-19 pot mirar-se com "una oportunitat" per situar l'educació pública als "llindars de la la mitjana europea pel que fa a pressupost, ràtios, calendari escolar i horari educatiu". Per al sindicat majoritari, "ara és el moment de revisar profundament el sistema educatiu català".