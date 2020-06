Bargalló apunta a grups estables d'entre 15 i 22 alumnes per al setembre

Els alumnes es distribuiran el curs vinent "en grups estables de convivència d'entre 15 i 22 estudiants", en els quals "no caldrà mantenir distància de seguretat si s'apliquen les mesures sanitàries correctes", ha assegurat el conseller d'Educació, Josep Bargalló.

En una entrevista a l'emissora Catalunya Ràdio, Bargalló ha afirmat que "no es pot concretar la xifra d'alumnes" perquè Educació l'està tancant amb Salut, a partir del document marc que la Generalitat va aprovar ahir per regular les normes i garantir la seguretat en la 'nova normalitat'.

Per concretar la xifra "tindrem en compte les especificitats dels diferents ensenyaments, com escoles d'educació infantil, educació especial, tallers d'FP i altres", segons Bargalló, que ha dit que "d'un grup classe no en sortiran dos, però d'alguns sí que se'n poden fer tres".

Amb els grups estables, "garantirem la traçabilitat" en el cas de detectar algun infectat, ha assenyalat el conseller, que ha subratllat que "estem treballant perquè el pròxim curs sigui normal i poder reaccionar si es produeixen rebrots".

La prioritat d'Educació és "garantir la presencialitat en l'ensenyament obligatori, infantil, primària i secundària", ha assenyalat el conseller, que ha afegit que, pel que fa a l'ensenyament postobligatori, "si no es pot garantir cada dia i a totes les hores, no ens preocupa".

Sobre la contractació de més personal, ha puntualitzat que "necessitarem més professors, tècnics d'educació infantil, cuidadors o terapeutes, que contractarem l'1 de setembre", però no n'ha concretat la xifra, perquè ha dit que estan analitzant les necessitats amb cada escola "i la setmana que ve ens reunirem amb els sindicats per negociar-ho".

Sobre els docents que són personal vulnerable, el conseller ha afirmat que "tindran una revisió mèdica per la qual sabrem, nosaltres i ells, si poden fer treball docent presencial, telemàtic o han d'estar de baixa" i ha calculat que seran pocs els que no puguin estar en contacte amb els alumnes.

Els professors "tindran el material de seguretat i preventiu que Sanitat determini" i la mascareta "no serà necessària, excepte si el professor interactua molt a sobre de l'alumne", segons Bargalló.

En l'educació infantil, la conselleria proposarà que se'ls prengui la temperatura abans d'entrar a l'aula.

El conseller ha anunciat que aquest divendres es reunirà amb el Consell Escolar de Catalunya (CEC) per "proposar les mesures que pretenem aplicar de cara al setembre".

Pel que fa als menjadors escolars, Bargalló ha dit que es faran torns "en la mesura del possible" i "s'habilitaran aules com a menjador si no és possible fer més torns", el que implica "que necessitarem més monitors".

Les entrades i sortides de l'escola "seran per torns en intervals d'uns 10 minuts", que "dependran de la infraestructura de cada escola", ha assenyalat.

El conseller ha anunciat que a mitjans de juliol "comunicarem les mesures concretes als ajuntaments" perquè organitzin la seguretat i el trànsit a les entrades i sortides dels col·legis.

"No hi haurà hora de pati, sinó hores de pati", ha dit el conseller.

Sobre consensuar les mesures amb la resta de la comunitat educativa, ha afirmat que "parlarem amb tots, encara que és impossible pactar-ho tot amb tothom".

