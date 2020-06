La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ja ha obert la matrícula dels màsters i postgraus del curs 2020-21

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació ha obert el període de matriculació per participar en els màsters i postgraus del curs 2020-21. Donada la situació d'excepcionalitat per l'emergència sanitària s'estan portant a terme tots els esforços perquè, en el cas que no sigui possible la presencialitat dels participants, es puguin reconvertir algunes formacions a presencials virtuals a través de la plataforma ZOOM que ja s'utilitzarà durant els diferents cursos d'estiu. Des de la Fundació de la UdG es té molt clar que «et preparem per a la cursa de la teva vida. On arribis, depèn de tu!» i per aquest motiu s'ha posat a l'abast una àmplia oferta formativa que es ja es pot consultar.

Entre les novetats cal destacar el Màster en Eines Visuals al Servei de la Ciutadania i el Curs de Postgrau en Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat. També es troba entre les novetats el Màster en Readaptació a l'Activitat Física i la Competició Esportiva juntament amb l'Escola de la Salut i l'Esport (EUSES) i Barça Innovation Hub. Pel que fa als diplomes de Postgrau destaquen els dedicats a Migració i Salut i el de Producció i Gestió de Projectes en l'entorn BIM. Pel que fa als cursos s'especialització destaquem Tornada a l'Escola: Recursos per a la Gestió de les Emocions de l'Alumnat dins l'Aula i el de Parlar en Públic: Aprendre a Comunicar a través d'una Pantalla. És per això que des de la Fundació de la UdG es recomana que es vagin consultant les actualitzacions que s'hi aniran produint. L'oferta de formació s'adaptarà en tot moment a les circumstàncies del moment però s'ha fet un esforç molt important per mantenir el nivell acadèmic. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació t'ofereix un extens catàleg d'estudis propis i de formació continuada, màsters, postgraus i diplomes d'especialització adaptats a les necessitats de l'entorn econòmic i social.

Tota la formació, les condicions i els terminis per fer la matrícula es poden consultar directament a www.fundacioudg.org