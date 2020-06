L'ansietat dels alumnes augmenta davant una selectivitat marcada pel coronavirus

El temor a no estar ben preparats després del final de les classes presencials pel coronavirus, els canvis en la normativa de la selectivitat o la incertesa sobre el temari, incrementaran enguany l'ansietat i l'habitual nerviosisme amb el qual els alumnes s'enfronten a aquesta prova d'accés a la universitat.

Així ho han assegurat docents, psicopedagogs i psicòlegs, com el també professor del CEU Fernando Miralles, que relata que entre un 15 i un 25% dels alumnes tenen problemes d'ansietat en els exàmens i que preveu que aquest percentatge augmenti considerablement enguany en la selectivitat.

Els estudiants de Navarra són els primers que s'enfronten, aquesta setmana, a aquesta prova, que realitzen uns 217.000 alumnes a tot Espanya enguany i la preparació dels quals pot causar irritabilitat, mal humor, insomni i algun malestar físic, a més de pensaments negatius, por al fracàs i a quedar-se en blanc, segons aquests experts.

També Extremadura i Astúries han convocat la prova a final d'aquest mes, mentre que la resta han optat per fer-les al juliol.

Classes de reforç

Encara que els estudiants navarresos ja tenen aquests exàmens a punt, els de la majoria de comunitats encara disposen d'entre una i dues setmanes per a preparar-los, amb un suport molt diferent depenent de la titularitat del centre en el que han estudiat (públic, concertat o privat) i amb la bretxa digital dificultant molt aquest procés als més vulnerables.

En passar a la fase 2 i amb les avaluacions de 2a de Batxillerat ja tancades, cada comunitat va anar organitzant classes presencials voluntàries per a ajudar els estudiants a preparar aquestes proves, segons ha explicat el secretari d'Acció Sindical del sindicat de docents de l'escola pública, Ramón Izquierdo.

Izquierdo considera "essencial" que els alumnes comptin amb aquest suport extra presencial, encara que, si no és possible, també creu que "és important l'atenció telemàtica per a resoldre dubtes", que per a algunes assignatures qualifica de "fonamental".

Una opinió que comparteix el psicopedagog i professor de Psicologia de la Universitat Abat Oliba, Ramón Novella, per a qui, sempre que ho permeti la situació sanitària, l'aconsellable seria la presencialitat perquè "dóna més seguretat".

Per això, explica que els professors d'aquest centre privat treballen aquests dies per a "donar pautes als alumnes", tractar el contingut que entra en cada assignatura i intentar generar-los "la màxima seguretat quant al domini de la prova", a més d'aconsellar-los sobre com enfocar cadascuna de les respostes, ja que "cada assignatura té la seva metodologia i els seus criteris".

Els estudiants, davant una preparació intensiva



Lúa i Victoria han cursat 2n de Batxillerat d'Arts en un institut públic, en el qual durant el tercer trimestre ha "hagut poques classes telemàtiques" i s'han encarregat "molts treballs".

Es van apuntar voluntàries als dos matins de classes presencials de Llengua i Fonaments d'Art que els van oferir durant la setmana del 22 al 26 de juny, que qualifiquen com "un intensiu de preparació de la selectivitat".

Encara que consideren que han estat molt útils, critiquen que s'hagin limitat a dos matins i dues assignatures, perquè, diuen, "ha donat temps a fer molt poca cosa".

També han ofert aquestes classes en els centres públics de Múrcia, com explica Silvia, qui, no obstant això, no s'hi ha apuntat. Considera que no ha tingut suficient atenció en línia durant el tercer trimestre i no creu que "ara dues classes presencials" li serveixin per a resoldre els dubtes que ha generat en aquest període.

Per part seva, Asier, que assisteix a un concertat a Madrid, explica que el seu centre va oferir classes presencials per a grups de 15 en les quals es repassava "cada assignatura una vegada a la setmana", així com els professors van mantenir els "correus oberts per a resoldre dubtes", al mateix temps que van decidir continuar fent classes virtuals en algunes matèries.

Unes classes en les quals ensenyen "estratègies a seguir" per a les proves, segons Asier, que considera que, encara que "són útils, no són imprescindibles, ja que hi ha gent que estudia millor pel seu compte".

La selectivitat del coronavirus

Des de l'ANPE, Ramón Izquierdo recorda que la selectivitat del 2020 ha canviat per a "donar major tranquil·litat als alumnes", en ampliar l'"optativitat de les proves". Ha augmentat el nombre de preguntes a triar per l'alumne, que ja no haurà de limitar-se a dues opcions, com era fins ara.

Malgrat això, reconeix que aquests exàmens sempre generen "dubtes i incertesa i molta tensió", perquè els estudiants saben que s'estan jugant el seu futur.

En aquest sentit, Ramón Novella llança un missatge de tranquil·litat i recorda als estudiants que han preparat durant els dos anys de Batxillerat la selectivitat que normalment aprova un 98% de l'alumnat que es presenta.

"Una altra cosa és que aconsegueixi nota per a accedir a la carrera universitària que han triat en primer lloc", reconeix el pedagog, qui assegura que "no ens ha de preocupar que un alumne estigui els dies abans de la prova nerviós o pessimista".

Defensa que tenir "uns certs nervis entra dins la normalitat", i explica que "l'ansietat, com a tal, no és dolenta perquè activa la capacitat de resposta de l'alumne".