Els estudiants podran fer els exàmens de la selectivitat sense mascareta

L'ús de la mascareta no serà obligatori mentre els estudiants estiguin fent els exàmens de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Segons ha informat la Secretaria d'Universitats, un cop tothom estigui assegut al seu lloc i després que s'hagin repartit els enunciats, els alumnes podran treure's la mascareta sempre que es mantingui la distància de seguretat. Tot i això, Universitats ha afegit que "per solidaritat i responsabilitat social" és obligatori dur la mascareta abans que es recullin els exàmens i mentre s'estigui a dins de l'edifici. Aquesta és una de les darreres incògnites que quedaven per resoldre en la convocatòria de les PAU d'aquest any, que comencen aquest dimarts per a gairebé 40.000 estudiants.