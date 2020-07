La Generalitat aprova actuacions en centres educatius gironins per 25 milions d'euros

El govern català ha aprovat la modificació del Pla Econòmic i Financer d'Inversions (PEF) en construccions escolars del Departament d'Educació amb la incorporació de disset noves actuacions per un import total de 91.002.142 euros. Gairebé 25 milions d'euros es destinaran a centres educatius gironins. De les disset, un total de deu són de nova construcció i set són de gran reforma i ampliació. Les construccions s'edificaran a través de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. També s'ha ampliat la partida de les obres de reforma d'ampliació i millora (RAM) amb un total de 75 milions fins al 2026. En concret, la del 2020 s'incrementa a 17 milions.

D'altra banda, s'ha aprovat la dotació de 21 milions d'euros per desenvolupar un Pla d'ampliacions per fases per a donar resposta a les necessitats d'escolarització i evitar instal·lar construccions provisionals.

A més, el PEF incorpora una modificació de la definició de l'Institut Escola Sala Badrinas de Terrassa, de l'Institut Salvador Sunyé de Salt, de l'institut La Sagrera de Barcelona i de l'escola Trenta Passos de Barcelona.

L'increment del PEF Inversions del Departament d'Educació, amb totes aquestes modificacions i altres adaptacions de les construccions ja existents, és de 201.224.392 euros.

Aquestes són les noves escoles previstes:

Escola l'Àlber a Albesa (2.785.000 euros)

Escola Gonçal Comellas a Avinyonet de Puigventós (4.400.000)

Institut Escola Cal Maiol al districte de Sant de Barcelona (8.893.571,15)

Institut Escola Salvador Vilarassa a Besalú (4.200.0000)

Escola el Bosc de Rubí (4.400.000)

Escola Alzines Balladores a Sant Feliu de Buixalleu (3.600.000)

Escola Sant Jordi a Sant Julià de Llor i Bonmatí (4.400.000)

Institut Escola Viladecans (8.893.571,15)

Institut Vilafant (8.320.000)

Escola Bernardí Tolrà a Vila-rodona (3.570.000).



Aquestes són les ampliacions i reformes aprovades pel govern: