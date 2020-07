Quatre estudiants empaten amb un 9,8 en la nota més alta de les PAU del 2020 a Girona

Cinc estudiants de la demarcació de Barcelona han empatat amb un 9,9 en la nota més alta de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) d'enguany. Són dues noies i tres nois, alumnes de l'INS Puig Castellar de Santa Coloma de Gramenet, de l'INS Antoni Pous de Manlleu, del Col·legi Sant Josep de Sant Sadurní d'Anoia, de l'INS Front Marítim de Barcelona i de l'INS Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès. La qualificació més alta a Girona ha estat un 9,8, també amb empat entre 4 estudiants. A Lleida i Tarragona la nota més alta ha estat un 9,7, compartida per quatre alumnes en cada territori. Del total de 39.110 estudiant que es van examinar a principis de mes, el 94,48% ha aprovat, dos punts percentuals menys que el 2019, quan va ser el 96,60%.

Dos dels alumnes amb la nota més alta es van examinar al a Universitat de Barcelona (UB), una a l'Autònoma (UAB), un a la Politècnica (UPC) i un a la Pompeu Fabra (UPF). A Girona, la qualificació més alta obtinguda entre els examinats a la UdG l'han compartit quatre alumnes de l'INS Sant Feliu de Guíxols, l'INS Santa Coloma de Farners (dues germanes) i una altra de l'INS Jaume Vicens Vives de Girona.

A la Universitat de Lleida han compartit el 9,7 tres noies i un noi, tres d'ells alumnes de l'INS Samuel Gili i Gaya de Lleida i una noia de Linyola, alumna de La Salle-Mollerussa. A la Universitat Rovira i Virgili, són dues noies de Tarragona (La Salle-Tarragona) i Torredembarra (INS Torredembarra), i dos nois de Reus (INS Lluís Domènech i Montaner) i Tarragona (INS Pons d'Icart).

Per matèries comunes, la nota mitjana ha estat d'un 6,87 a Llengua catalana i literatura, d'un 6,73 a Llengua castellana i literatura, d'un 6,53 a Anglès, d'un 8,01 a Francès, d'un 7,33 a Alemany, d'un 6,5 a Italià i d'un 6,73 a Història.

En les matèries de modalitat, la nota mitjana més alta s'ha assolit a Cultura audiovisual (7,72) i la més baixa a Electrotècnia (5,1). A Dibuix artístic ha estat un 7,65, a Grec un 7,13, a Economia de l'empresa un 7,09, a Anàlisi musical un 6,99 i a Matemàtiques un 6,25.

D'altra banda, 1.028 alumnes -608 noies i 420 nois- rebran la distinció que atorga el Govern als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de les PAU.

Baixen els aprovats

La convocatòria d'enguany comptava amb una xifrà rècord d'inscrits, amb un total de 39.110 alumnes que van fer els exàmens entre el 7 i el 10 de juliol, més de 5.000 més que l'any anterior. Del total, 30.838 han superat les PAU, el 94,48%, mentre que el 2019 ho van fer el 96,48%. El secretari del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha considerat que la disminució no és significativa "tenint en compte que 5.000 estudiants més es presentaven a les proves". "En nombre absoluts sí tenim més aprovats que mai amb un augment de 2.600 estudiants i una xifra rècord que supera per primera vegada els 30.000", ha manifestat.

Del total de presentats, 32.641 es van examinar de la fase general i 6.469 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU en la fase general ha estat de 6,616, quan el 2019 va ser del 6,615.

Així, dels estudiants que han cursat de segon batxillerat, 30.103 (95,18%) són aptes per accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d'aquests estudiants és de 6,633. La nota mitjana de l'expedient de batxillerat ha estat de 7,53, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l'expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,171.

Dels 6.469 estudiants que només s'han examinat de la fase específica, 2.715 aprovats provenen de batxillerat i 2.604 de cicles formatius de grau superior. En aquests dos col·lectius, per aprovar s'ha d'obtenir una nota igual o superior a 5 en alguna de les matèries a les quals s'han presentat. El percentatge d'aprovats ha estat del 89,63% en el cas d'alumnes de batxillerat i del 75,70% en el de cicles.

D'altra banda, un total de 2.569 estudiants -567 homes i 2002 dones- han superat la prova d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació infantil i primària, un 3,65% més que en la convocatòria de 2019. Pel que fa al percentatge apte/presentat, ha estat del 74,02% en el cas dels alumnes homes i del 60,76% en el cas de les dones.

Valoració positiva d'Universitats

Baulenas ha afirmat que els resultats avalen que les PAU "continuen sent un mecanisme útil i eficaç per ordenar l'admissió a la universitat respectant principis d'igualat, mèrit i capacitat". Ha afegit que, tenint en compte la conjuntura de la convocatòria del 2020 en plena pandèmia, "mostren també l'estabilitat del sistema, que ha donat resposta satisfactòria".

Ha afegit que el fet que la nota mitjana de les PAU "sigui gairebé exacta a la de l'any passat confirma que la flexibilitat en l'opcionalitat introduïda enguany ha donat resposta als objectius establerts: mantenir el rigor de les proves sense perjudicar els estudiants afectats per la situació derivada de la COVID-19".

En línies generals, tant de les PAP com de les PAUS, ha fet una valoració "molt satisfactòria, tant per com es van desenvolupar les proves com pels resultats finals obtinguts on els estudiants han tornat a demostrar el seu compromís i esforç a l'hora de preparar l'accés a la universitat fins i tot en les circumstàncies més atípiques i excepcionals".

La preinscripció universitària es pot formalitzar fins aquest dimecres.