Educació descarta reeditar les targetes moneder i repartirà el menjar si hi ha confinaments durant el curs

El Departament d'Educació no reeditarà el sistema de targetes moneder per a l'alumnat amb beques menjador per al curs 2020/21 i apostarà per repartir el menjar a les famílies que hi tinguin dret si es produeixen confinaments parcials que impedeixen a alguns alumnes d'anar al centre educatiu. Ho ha anunciat aquest dimarts el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha destacat les targetes moneder com a "millor solució en cas de confinament total", però no si les quarantenes són selectives a partir de setembre. Així, "si algun centre ha de tancar per pandèmia o si un grup estable d'alumnat ha de situar-se en quarantena", ha explicat, es durà el menjar a les famílies. "Es pot fer fàcilment si no hi ha un confinament total", ha afirmat.

"El tancament d'un centre perquè l'alumnat està en quarantena no ha de comportar el tancament del menjador", ha insistit Bargalló, que ha assegurat que només es tornarà al sistema de targetes moneder si el repartiment de menjar no es pogués fer. Segons ha explicat, la conselleria ja ho ha negociat amb les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) i les empreses i entitats del sector. "Fins i tot a les escoles que no tenen cuina ja hem parlat amb qui és responsable del menjador perquè la solució que tenen es continués fent", ha afegit.

El conseller ha comparegut a la Diputació Permanent del Parlament acompanyat del titular de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, per donar explicacions sobre el sistema de targetes moneder per a l'alumnat en situació de vulnerabilitat. Bargalló ha advertit que concebre les beques menjador "com a l'eina per lluitar contra la pobresa infantil" és enganyós perquè no contemplen els alumnes que tenen el menjador escolar gratuït, els que no el fan servir o els que directament van a un centre que no en té.