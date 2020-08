Obtén l'acreditació d'anglès de Cambridge English des de casa

Els estudiants gironins podran seguir obtenint l'acreditació d'anglès de Cambridge English des de casa gràcies al test Linguaskill que ofereix el Centre d'exàmens Girona. Dins de la nova etapa de normalitat, aquesta eina és molt útil per als estudiants que necessiten graduar-se, accedir a beques, fer un postgrau o presentar-se a unes oposicions.

Centre d'exàmens Girona és el centre Linguaskill al qual cal dirigir-se per obtenir una acreditació d'anglès sense desplaçaments a Catalunya. Durant aquesta etapa que anomenem de nova normalitat la formació online segueix plenament vigent tant des del punt de vista acadèmic com administratiu. Molts estudiants estan intentant reunir la documentació necessària per poder per exemple accedir a una beca Erasmus. Un dels tràmits que es necessiten és l'acreditació del nivell d'idioma, en molts casos l'anglès, i per aquest motiu a Catalunya el Centre d'exàmens Girona pot ajudar els estudiants a obtenir aquesta acreditació d'anglès amb el test multinivell Linguaskill des de casa i tenint els resultats en només 48 hores.

Linguaskill és un test multinivell que avalua tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les Llengües des d'un nivell inicial A1 fins al C1 o superior i està reconegut per CRUE (Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles) i ACLES (Associació de Centres de Llengües en l'Ensenyament Superior).

Aquesta prova aporta solucions a aquelles persones que, comptant amb el nivell adequat, necessiten acreditar-lo de manera ràpida, precisa i fiable. Un altre avantatge és que és un test adaptatiu suportat per intel·ligència artificial, la qual cosa permet ajustar la dificultat de les preguntes en funció del nivell de la persona que el realitza. La possibilitat que s'obre ara de fer-ho des del domicili del candidat afegeix un nou avantatge que respon amb agilitat a les necessitats concretes d'aquests moments. El test pot fer-se per mòduls Reading & Listening (combinats), Speaking i Writing, que poden tornar a repetir-se cada tres mesos per separat per a millorar els resultats.

A més, després de realitzar Linguaskill, els candidats reben un informe de la prova amb els seus resultats. Les empreses i universitats, per part seva, poden autenticar la validesa d'aquest informe a través de la pàgina web: https://results.linguaskill.com/home.

Per a més informació:

www.examensgirona.com