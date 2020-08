Tornada a l'escola: presa de temperatura, rentat de mans i mascareta a partir dels sis anys

El govern espanyol i les comunitats autònomes han acordat que la mascareta sigui obligatòria a l'escola a partir dels sis anys. Caldrà dur-la també per molt que es mantingui la distància de seguretat de metre i mig. Els alumnes s'hauran de rentar les mans almenys cinc cops al dia i se'ls haurà de prendre la temperatura abans de començar la jornada.

Així ho han acordat a la reunió d'aquest dijous entre el Ministeri de Sanitat, el d'Educació i els consellers autonòmics i, d'aquesta manera, s'endureix l'ús de la mascareta als centres educatius que havia plantejat la Generalitat. Totes les autonomies a excepció del País Basc, que s'ha abstingut, s'han mostrat favorables a la mesura i n'han pactat un total de 29, a més de cinc recomanacions.

Els centres educatius es mantindran oberts tot el curs escolar i hauran de garantir el servei de menjador i de suport lectiu a menors amb necessitats especials, sempre que la situació epidemiològica ho permeti. La presencialitat serà prioritària fins a segon d'ESO. Els alumnes s'organitzaran en grups estables de convivència almenys a Infantil i fins a segon de Primària.

La suspensió generalitzada de l'activitat de forma unilateral per part d'una autonomia només s'adoptarà en situacions excepcionals i caldrà comunicar-ho prèviament al ministre de Sanitat i acordar-ho al Consell Interterritorial de Salut.

Els alumnes s'organitzaran en grups estables de convivència almenys a Infantil i fins a segon de Primària. Les instal·lacions s'hauran de ventilar amb freqüència, almenys uns 10 o 15 minuts, i s'intensificarà la neteja.

Als menjadors escolars caldrà mantenir la distància d'un metre i mig i s'establiran llocs fixes per a tot l'any. Al transport escolar també serà obligatori l'ús de mascareta a partir de sis anys i serà recomanable en els alumnes de tres a cinc anys.

Brot a partir de tres casos

Illa ha explicat que es considerarà que hi ha un brot a l'escola a partir de tres casos positius. Quan el cas confirmat sigui en un grup estable de convivència, es confinarà tot el grup. Si és a una aula normal, només es confinaran els contactes estrets.

Destaquen la coordinació

Tant Illa com Celaá han destacat la importància de la coordinació i la "unanimitat" de l'acord, del qual només s'ha abstingut el País Basc, segons han explicat. La ministra d'Educació ha remarcat que tenir un marc comú genera "confiança" i ha dit que busquen "la tranquil·litat de les famílies". Celaá ha garantit que l'entorn escolar serà "molt segur".

Informe jurídic sobre absentisme

Celaá ha explicat que el govern espanyol ha encarregat un informe jurídic sobre les conseqüències i la capacitat d'actuació davant casos d'absentisme en cas que hi hagi pares que no duguin els nens a l'escola per por als contagis. Pel que fa a la presa de temperatura, ha dit que si ho fan els pares hauran de presentar una declaració responsable o d'informació fefaent.

Preguntats per sancions si es porta als nens a l'escola amb símptomes, Illa ha demanat "seriositat" als pares. "No concebo que això passi, que un pare porti a un nen que no està en condicions", ha dit Illa, que ha afirmat que si cal començar a sancionar comportaments com aquest "això no té solució".

