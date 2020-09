La UdG comença un curs «híbrid» presencial i virtual i amb classes amb un màxim de 30 alumnes

La UdG ha començat avui un curs "híbrid" que combina l'activitat presencial amb la virtual. El rector, Quim Salvi, ha explicat que, seguint les restriccions per evitar contagis de covid-19, han dissenyat un curs amb grups estables amb un màxim de 30 alumnes per aula, minimitzant els moviments dins les facultats i reforçant les mesures de protecció. Els universitaris no aniran cada dia a classe per reduir el nombre d'estudiants als edificis. Així, alguns dies tindran educació presencials i els altres seguiran el curs pel campus virtual. El miler de professors de la UdG se sotmeten a una revisió mèdica per establir si poden impartir docència en persona o si, per contra, són grup de risc i han de fer tota la matèria de manera telemàtica.