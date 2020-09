Bargalló demana no portar a l'escola alumnes pendents d'una PCR o amb sospita de positiu

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha demanat aquest dimarts a les famílies que no portin els fills a l'escola "si tenen la sospita que poden donar positiu o estan en espera del resultat d'una prova PCR".

En una entrevista a TV3 que ha recollit Europa Press, ha explicat que aquest dilluns, primer dia del curs escolar, va aparèixer un cas més de coronavirus en una escola de Girona, perquè la família va portar un nen a classe que estava pendent del resultat d'una PCR i que finalment va donar positiu: "Ens ho podríem haver estalviat", ha lamentat Bargalló.

"Entre avui i demà tindrem més clar l'absentisme. No es va produir un absentisme significatiu", ha assegurat el conseller, que ha concretat que s'ha produït en escoles amb alumnat especialment vulnerable.

«Discurs de la por»

També ho ha atribuït al fet que "no totes famílies d'origen forà han tornat del període de vacances i que hi ha col·lectius que s'adrecen a comunitats concretes amb el discurs de la por", i ha sostingut que treballen per arribar a aquestes famílies i explicar-los les mesures de seguretat que ha pres el departament.

Ha concretat que hi ha "una entitat dins les comunitats gitanes que demana a les famílies que no portin els fills a l'escola", i ha insistit que aquesta setmana començaran a actuar a través de la figura dels promotors.

Nous perfils professionals

Quan li han preguntat per la contractació de professors, Bargalló ha assenyalat que tot el sistema educatiu necessita més mestres en situació de pandèmia i sense, però ha defensat que és la primera vegada que en una crisi "el departament no acomiada professors sinó que en contracta més", i ha afegit que amb més pressupost n'haurien contractat més.

També ha destacat que "en altres països, els està anant millor en els que han basat les mesures en l'estancabilitat dels grups que els que han prioritzat el nombre d'alumnes", i ha afirmat que han contractat 8.000 professors i que n'incorporaran més si Europa dona més diners, en les seves paraules.

El conseller ha subratllat que dels docents que s'han contractat "gairebé la meitat no són professors tradicionals", sinó que tenen nous perfils professionals, que han d'ajudar a crear un nou tipus d'escola.

Substitucions, l'endemà

Bargalló ha assegurat que miren de cobrir les baixes mèdiques de més d'un dia l'endemà mateix, i que també ho fan amb les dels contactes estrets: "Les d'un dia seran complicades i haurem de mirar amb les escoles com es fan".

Sobre les activitats extraescolars, el conseller ha demanat que es facin "amb les màximes garanties possibles", i ha explicat que els alumnes que s'apuntin a aquestes activitats tindran dos grups estables.

El conseller ha afirmat que els professors tenen dret a convocar vaga, però ha descartat valorar si tenen motius per fer-ho: "Jo soc patronal. No ho haig de valorar. Haig de garantir el dret a l'educació dels nens", ha resolt.