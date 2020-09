Confinen 17 grups als centres escolars amb 115 positius entre alumnes i professionals

Els centres escolars tenen 17 grups confinats amb 70 positius per covid confirmats entre professionals -que inclouen docents i altre personal-i 45 entre alumnes, segons les dades actualitzades per la secretària general d'Educació, Núria Cuenca. En total hi ha 275 professionals i 338 alumnes en quarantena i un total de quatre centres escolars tancats, després que als tres coneguts aquest dilluns s'hi hagi sumat una llar d'infants privada de Barcelona per un positiu en un alumne. Cuenca ha fet una crida a que quan s'està a l'espera del resultat d'una PCR no es vagi a l'escola perquè s'han trobat casos de PCR fetes durant el cap de setmana en que els alumnes van anar al centre aquest dilluns i s'han hagut de confinar els companys.

Dels 17 grups confinats, quatre són a Barcelona ciutat: un grup de l'Institut Pedralbes, el grup de 20 infants de la llar d'infants Tintín i els dos grups de segon de batxillera del Benjamin Franklin que es van conèixer el passat divendres.

A Tarragona hi ha dos grups confinats, un a l'Institut Jaume I de Salou i un a P4 a l'Escola Pau del Clos de Tarragona. També hi ha dos grups a la Catalunya Central, el primer en la Llar d'infants Diví Pastor d'Igualada i el segon a la Blancaneus de Torelló.

Al Maresme i el Vallès Oriental hi ha cinc grups confinats: un a l'escola bressol municipal els Pinetons de Mollet, un altre a l'escola bressol municipal el Teler de Granollers, un a l'escola Ponent de Granollers i dos a l'escola privada Hammelin de Montgat.

Al Vallès Occidental hi ha un grup confinat a l'escola 25 de setembre de Rubí, a Badalona un més al centre concertat Fluvià i finalment a Girona n'hi ha dos, un a l'escola Maristes i un segon al centre Taialà. Cuenca ha explicat que aquest mateix dimarts s'estan fent proves PCR en aquest centre, fins on s'ha desplaçat una unitat mòbil.

Pel que fa als centres tancats, són l'escola Ridolaina de Montellà i Martinet, el centre Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts i la llar d'infants Tintín de Barcelona per casos de covid, mentre que l'Institut Escola Antoni Ubach de Terrassa continua tancat a l'espera de solucionar el problema de la plaga de vespes.



Unitats mòbils als centres



De fet, la secretària ha dit que se seguirà el protocol i que allà on hi hagi casos positius hi anirà una unitat mòbil per fer les PCR a la resta de membres del grup estable. Ha afegit que els mecanismes de funcionament en aquestes situacions s'estan "acabant d'ajustar amb Salut" però que la previsió és "aplicar el protocol com estava previst".

D'altra banda, Cuenca ha demanat que tant professionals com alumnes que estiguin a l'espera del resultat d'una prova –ja sigui per contacte o en el marc d'un cribratge- no vagin als centres per evitar nous contagis en cas que siguin positius. "Alguns dels positius que avui ens estem trobant i han acabat en confinament provenen de PCR que s'han fet durant el cap de setmana", ha manifestat.

També ha demanat a les famílies que tinguin "confiança" en que els centres les informaran de qualsevol positiu i de les mesures que s'hagin d'aplicar. "Estem en el segon dia d'escola i axiò segurament ens anirà passant durant tot el curs escolar", ha valorat.

En aquest sentit, ha dit que és "previsible" que els casos continuïn apareixent i els confinaments "vagin creixent", tot i que ha apuntat que també cada cop es fan més cribratges que permeten aflorar més asimptomàtics.