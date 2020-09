Comença la selectivitat del setembre que extraordinàriament es fa al Palau Firal de Girona

Aquest dilluns han començat la convocatòria del mes de setembre les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) a les comarques gironines que s'allargarà fins dimecres 23. A causa de la pandèmia, les proves s'han fet més tard ja que la segona convocatòria es feia, habitualment, a principis de setembre. A més, com que ja ha començar el curs universitari, les proves gironines es fan de forma extraordinària al Palau Firal de Girona, on s'uneixen tots els tribunals en un sol espai. Com que es tracta d'un espai molt ampli, tots els estudiants estan separats per les mesures de seguretat corresponents. Aquest any a la demarcació s'examinen 422 estudiants, una trentena menys que l'any passat.